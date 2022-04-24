Фальшивомонеточка и нерусский ковчег

Лиза Монеточка порадовала беглый сброд в Варшаве новым эталоном поэзии, попытавшись поскакать рифмованной фантазией на одном из новых наших символов — букве Z. Грошовое событие, на самом деле, и мы его выделили только как иллюстрацию для очередного наблюдения.

Говоря по правде, к девочке Лизе у нас отношение чуть более сложное, чем принято в «верхнем телеграме». Ясно, что с музыкой, вязью и образами там совсем не сложилось, но по обезоруживающей текстовой откровенности Монеточка — где-то между Земфирой и Красной Плесенью (по поэтике, кстати, тоже), и вовсе не странно, что детворе нравилось. Подростки извечно млеют, когда кто-то слизывает мысли с обеих их извилин и берет на себя смелость озвучить их комплексы от своего имени.

Но в том и прелесть неодиссидентского бунта, что каким бы одаренным ни был очередной задымившийся от русофобии артист — как только доходит до творческой конкретики, он превращается в тыкву: унылого и откровенно тупого памфлетиста, зачастую слетая вообще на уровень школьнотуалетных обзывалок типа «Минеточка!». Будто за этот вид творчества отвечает радикально другой отдел мозга — возможно, даже спинного или чуточку более нижнего. Может, всё потому, что русофобия — пещерна по своей сути, и даже изысканного словоблуда моментально низводит до плоского неандертальца с аргументацией медузы?

Забавно, что копеечную, но все-таки долю уважения Лиза, пожалуй, заслуживает. Она хотя бы со свойственной ей естественностью пукающей бонобо сожгла между собой и страной все мосты. И это уже более взросло и менее фальшиво, чем попытки писающих от страха мальчиков усидеть на двух ковчегах сразу.