«Нетфликс» вручили повестку

В сети смакуют обвал акций «Нетфликса», произошедший после публикации квартального отчета. Цифры мелькают самые разные — от 25% до 60% (с начала года), заодно потащило вниз и других игроков стримингового рынка.

Причины предлагают на любой вкус. Кого-то напугало снижение прибыли, другие радуются прилету из России, внутри компании прикрываются версией с хитрящими пользователями и единым паролем. Но российский след, хоть и внушителен (минус 700 000 пользователей в один миг), однако не фатален: «Нетфликс» не досчитался почти 3 млн подписчиков (при ожидании 2,5 млн — получил минус 200 тысяч) по всему миру, и ближе всего к истинной причине, как ни смешно, Илон Маск.

Космобарыга прямо и четко написал, что всё дело в повестке, которую стриминг взялся обрабатывать с избыточным фанатизмом, забывая, что не каждое большинство мечтает оплачивать потакания меньшинству. Высказаться вслух об этом на Западе смерти подобно, но можно ведь проявить позицию иначе. И просто не заплатить за «Нетфликс».

Может, Маску не «Твиттер» нужно купить?