Между двух океанов

Олимпиада в Токио идёт своим чередом. Коронавирус и экономические проблемы страны сказываются на настроении её населения — такой критики самого факта проведения Олимпийских игр в Токио и таких протестов против их открытия припомнить трудно. Ну, Япония вовсе не страна лояльно относящихся к своим властям людей. Да и в набор японского патриотизма особо гостеприимное отношение к толпам «понаехавших» гайдзинов не входит. Это у нас с Московского фестиваля молодёжи и студентов, хрущёвских времён, иначе. Слишком долго за «железным занавесом» просидели. Так что, к иностранцам, особенно из дальнего зарубежья, отношение в России тёплое. Можно хоть Мундиаль вспомнить.

Автору тогда довелось на «Сапсане» из Москвы в Питер ехать в компании с болельщиками из Панамы, один из которых сносно говорил на английском и все, как и положено латиноамериканцам, были разговорчивы и любопытны. Очень их у нас всё удивляло, особенно размеры страны. Игры же в разных городах проходили, хотя по нашим меркам все эти города друг от друга недалеко стояли. Так что, насчёт того, как долго ехать до Северной столицы — целых четыре часа на скоростном поезде (!), предложил им осознать, что было бы, если бы матчи проходили во Владивостоке или Анадыре. Панамцев заинтересовало, где это. И когда им на экране смартфона показали карту страны и рассказали, сколько дней займёт туда дорога на поезде и сколько часов на самолёте…

Редко когда удавалось увидеть до такой степени изумлённых людей. Хотя, вроде, никаких особых секретов им не открыл. Ну, большая страна. Так это не есть новость — она такой и до Мундиаля была, и после. И даже если бы его у нас не проводили, такой бы и осталась. Географию у них в школе плохо преподают, что ли? Или они никогда в жизни глобуса не видели? Хотя, кто его знает, чему детей в Панаме учат, а чему нет. Может, у них там, как у нас с ЕГЭ. Только в набор вопросов на экзамене те, что связаны с мироустройством, не входят. Да и действительно, зачем среднему жителю Панамы представлять себе, что такое Индия, Китай или Россия? Что он туда, поедет? Ему и Соединённых Штатов достаточно. Глобус Соединённых Штатов точно бы в жизни пригодился…

Хорошая, кстати, идея. С финансовой точки зрения, чрезвычайно многообещающая. Но особенно забавно было, когда, после эмоционального рассказа о том, что у них в Панаме, если после завтрака выехать с побережья Атлантического океана на побережье Тихого, то к ланчу туда приедешь, сделал по этому поводу философское замечание, что по сути наши страны в этом ничем не отличаются. С одной стороны Атлантический океан, с другой — Тихий. Балтика же именно к Атлантике относится… Редко когда удавалось увидеть до такой степени обалдевших людей. Ну, всё познаётся в сравнении. Просто между берегами двух этих океанов у нас и у них чуть-чуть всё по-разному устроено и ехать дольше, а так — один в один. Практически, близнецы — только Панама южнее.

Вот и с Японией, где наши на их душной влажной жаре, в бетонно-асфальтовом Токио особенно тяжёлой, сейчас чудеса мастерства демонстрируют, так же. По сути, она для нас — ближайший сосед. Как Украина или Белоруссия. Или, хотя бы, Финляндия. Только расположена южнее и с другого конца у России. Но тут всё от точки зрения зависит… Что до нынешней Олимпиады, мы там присутствуем, волею международного спортивного начальства и его кураторов и спонсоров, не как Россия, а как РОК. Это они так нас опустить собирались. Ну, как-то не очень получилось, судя даже по промежуточным результатам. Спортсменов это скорее раззадорило. Там некоторые награды с таким мизерным преимуществом перед соперниками вырваны…

Так им всем, впрочем, и надо, которые на наших ребят охоту открыли. Осиновый кол в афедрон до самых гланд, чтоб голова на ветру не качалась. И ВАДА. И его нынешнему польскому директору, который аж подпрыгивает оттого, что ничего с идеей притоптать российских спортсменов и их страну не получилось. И лично собаке Родченкову, где бы он сейчас ни прятался, справедливо полагая, что если только на свет Б-жий высунется, шею ему тут же свернут — и не легендарные Петров и Боширов. Много желающих — в очередь встанут, чтобы поучаствовать. Так что, наши будут выигрывать, пускай не везде, но везде и не надо. Проигравшие… Ну, кто-то будет вести себя достойно, по-спортивному. Кто-то расстроится до слёз. А кто-то будет истерить, проклиная Россию на чём свет стоит. Не привыкать.