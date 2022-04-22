Какие же всё-таки у нас с соседями по Европе разные моральные ценности… У них — европейские, которые долго объяснять надо, а то они всё больше какие-то особенно прихотливо замаскированные извращения напоминают и чистой воды бандитизм — по антироссийским санкциям видно. В России — обычные, нормальные для каждого нормального человека. То есть несовременные. Лохи мы для них со своими ценностями и своими привычками. Не ведающие счастья приобщения к высоким нормам западного мира в его нынешней одуревшей на всю голову ипостаси, упрямые и несгибаемые провинциальные лохи. Ну, раз мы в основной своей массе под них не гнёмся и добровольно перековываться не хотим, нас и пытаются сломать. И далеко не только на Украине. Там только верхушка айсберга торчит.

Что заставило в Польше структуру с гордым и чванливым названием «Институт национальной памяти» пролоббировать снос находящихся там 60 монументов павшим в Отечественную войну советским воинам, три из которых были недавно разрушены в прямом эфире? В Польше, погибло более 600 тысяч наших солдат и офицеров. И если бы не они, так и осталась бы на веки вечные та Польша, со всем её шляхетским гонором, частью Третьего рейха, причём далеко не самой значимой и привилегированной. Не случайно именно на её территории нацисты разместили лагеря смерти: Освенцим, Треблинку, Собибор… Впрочем, не без удовольствия дав им перемолоть на своей земле несколько миллионов евреев, в чём поляки приняли посильное участие, от польских немцев после войны они тоже избавились — и более чем жестоко. Европейцы же…

Теперь в Польше решили расправиться с памятниками, стоящими на могилах наших солдат и мемориалами, отмечающими их военные подвиги. Ну — чего ещё ждать от людей, не гнушающихся осквернением памяти мёртвых? Правильно Черчилль Польшу назвал «гиеной Европы». Гиена — она гиена и есть. Ею была, ей и по сей день остаётся. Хотя точно также, как в войну были поляки, спасавшие евреев и не маравшие рук насилием и грабежами в отношении изгоняемых из страны немцев, нашлись и в сегодняшней Польше люди, в том числе на уровне местных властей, наотрез отказавшиеся сносить приговорённые официальной Варшавой советские памятники. То ли провинциальные бургомистры пошли в этой стране такие несознательные, то ли просто — порядочные люди. Бывает.

Что до России, были и у нас те, кто сгоряча предлагал в отместку за снос памятников павшим советским воинам в Польше снести польские мемориалы памяти в мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное». Но не в официальном порядке и, тем более, не выстраивая под это никаких специальных государственных институтов и, упаси Г-дь, не принимая законов в парламенте, как сделали в отношении наших мемориалов поляки, а в личном качестве. Ну, их никто и не поддержал. Наоборот, начальство «Военно-исторического общества» особо отметило, что это совершенно недопустимо. Говоря проще: сволочизма для этого у нас не хватает. Ляпнуть всердцах кто-нибудь что-нибудь может. Но всерьёз начать с мёртвыми воевать?! Нехорошо это. Не по-людски. Хотя и очень по-европейски…