Очередное заявление украинского руководства насчёт того, что как только они смогут это сделать — нанесут удар по Крымскому мосту, можно было бы списать на вечное запредельное бахвальство всей этой ополоумевшей от ощущения себя демиургами и творцами истории банды вороватых и запредельно наглых недоумков, да что-то не даёт отнестись к этой угрозе так легко. Кстати, «украинским руководством» эта толпа является чисто формально и совершенно случайно: по национальному признаку там мелко нарезанный салат, хотя мерзавцы они все как на подбор, редкостные — и это их объединяет. Но это особая тема. А так — больно уж много на Украину с Запада серьёзных вооружений идёт и идти будет. И хотя что-то наши заранее уничтожают, но далеко не всё.

Основную угрозу для таких объектов, как Крымский мост, представляют собой ракеты различных модификаций и современные тяжёлые ударные беспилотники западных моделей. И то, и другое у ВСУ есть и им их ещё подвезти обещают. Выдайся им удобный случай, будут эти системы ими применены без колебания. Причём далеко не только по Крымскому мосту, но и по территории самого Крыма, а также по внутренним регионам России, вплоть до крупных городов. Оптимально для Киева, с точки зрения создания пропагандистского эффекта и максимального удовлетворения спонсоров — по обеим столицам, в первую очередь по Москве и Подмосковью. Далеко, но выглядеть будет очень символично.

Для тех, кто полагает, что это технологически невозможно, сообщим, что ничего невозможного в этом мире нет. Как и для нас нанести удар любой силы по какой угодно европейской столице (речь далеко не только о прибалтийской тройке, англичанах и поляках) или / и Вашингтону, стерев их с лица земли. Просто российское начальство, в отличие от украинского, словами не бросается и такими действиями не хвастает, заранее анонсируя нарушение всех правил ведения конвенциональной войны. Но если вспомнить всё, что в своё время Путиным по разным поводам было сказано, имеет смысл задуматься о последствиях украинской хуцпы. Медведев на них, кстати, более чем прозрачно говорливому украинскому руководству намекнул, хотя поняло ли оно его, большой вопрос.

Даже чисто формально ЛЮБАЯ страна, которая снабжает Украину оружием и военной техникой, используя её как ударный кулак в войне против России — цель для отечественных Вооружённых Сил более чем легитимная. В НАТО она, не в НАТО… Там, кстати, никто не задавал себе вопрос: почему Россия на Украине ведёт не полномасштабную войну всеми силами и средствами, а всего лишь спецоперацию, причём до предела ограниченным контингентом? Чего вся остальная армия ждёт, к чему готовится, на каких направлениях и против кого она может быть использована? А то, вообще-то, наш бронепоезд стоит на запасном пути, но может ведь и перестать стоять. «Сармат» вон испытания только что успешно прошёл, а он точно не про Украину… На её-то оголтелое руководство всё давно есть. Команды только начальство пока не даёт.