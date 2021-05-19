Вечно нам из Европы про европейские ценности вычитывают. Надо им соответствовать, хоть тресни. Иначе – как?! При этом, что такое европейские ценности, не говорят. То ли сами должны догадываться, то ли это просто всё хорошее, что только можно противопоставить всему плохому, в том числе, распространённому у диких северных и восточных волосатых варваров, в качестве которых выступаем, непременно, мы. Кому же ещё в этой роли быть? И так со своими европейскими ценностями их адепты достали, притом, что у нас внутри страны их приверженцев полным-полно, да и принято с невесть каких времён просвещённую Европу противопоставлять дикой “азиатчине”, что разобраться захотелось: что же это за уникальные ценности, которые так человечество продвинули по пути прогресса? Вдруг нам без них и впрямь не прожить?

Все их, конечно, не перечислить. Но некоторые… И вот тут начинается лёгкий культурный шок. Поскольку чего-чего, но белого и пушистого в европейских ценностях оказывается большая нехватка. А вот всего остального… Начнём с демократии. Ценность точно европейская, это уже потом её в Америку занесло, а в колониальные времена она и по всему миру распространилась, так что теперь выражать сомнения в её сугубой благотворности даже и неприлично. А зря. И тут не в том суть, что это строй, который позволяет кучке мерзавцев управлять толпой идиотов, о чём мы много писали, опираясь при этом на английскую цитату то ли XVII, то ли XVIII века, когда британские политики были грубы, циничны и эгоистичны, но, по крайней мере, откровенны. Да и не были ещё столь откровенно ничтожны, как их нынешние потомки. Что, впрочем, всех демократов в сегодняшнем мире касается.

Демократия не приносит ни справедливости, ни стабильности. Она не запрещает и не отменяет придворных интриг и религиозного фанатизма, косности и домашнего насилия, работорговли и геноцида, расизма и нарушения любых обязательств, жесточайшей эксплуатации чужих и своих, авантюризма и бесчинств власть имущих и гнусностей, творимых их окружением. Да и с чего бы? Демократия их объясняет и оправдывает, подводит под них базу, ищёт и находит какие угодно аргументы, лишь бы не расставаться с удобным и приятным для неё самодовольным самоуважением, для которого нет ровно никаких оснований. Зато, если больше нечем гордиться, можно хвалиться тем, что в вашей стране демократия. Или – самая правильная в мире демократия. Или – старейшая в мире демократия. Такое тоже бывает.

Это что-то из серии: да, я полнейший козёл и ублюдок, но зато какая у меня борода, какие рога, как много я даю помёта, как ловко сгрызаю всё вокруг и как могу своими рогами по всем вам врезать… Ну, как-то так. Но это только про демократию, как государственный строй и политическую систему. Благо, никаких гарантий того, что она приводит к власти самых лучших, самых умных, самых образованных, самых порядочных и самых бескорыстных нет и быть не может. Напротив, благодаря ей наверх всплывают самые наглые, лживые, подлые и мелкие люди, которых только можно найти. Нормальные с ними ни в чём соревноваться не могут и выдержать пребывание с ними в одной системе не в состоянии. Что они, на помойке себя нашли, что ли? Делать им больше нечего, в чане с помоями барахтаться и ещё удовольствие от этого получать… А вот те, кого эта система поднимает со дна общества наверх, от неё тащатся.

Что там ещё из европейских ценностей? Расизм. Тот самый случай. Чисто европейское изобретение. Религиозный фанатизм. Не исключительно европейское, но вспоминая все религиозные войны, все погромы, все костры инквизиции, все крестовые походы, все геноциды всех эпох, до нынешней включительно, и, конечно, Холокост… Нацизм вообще чисто европейское явление, хотя понравился он в современном мире многим. Даже слишком многим. Да! Концлагеря. Опять привет англичанам. У них вообще с европейскими ценностями всё всегда было в порядке. От физического уничтожения каких угодно аборигенов, которых травили ядом, стерилизовали, отбирали у них детей и, наконец, просто отстреливали, до более извращённых и зверских форм придушивания себе подобных (начали они, кстати, эксперименты с концлагерями, со вполне себе белых южноафриканских буров). Немцы англичан только копировали.

Впрочем, в Европе все были хороши. По колониям было видно. Испанцы и португальцы, датчане и бельгийцы, да и все прочие, словно соревновались в немотивированной жестокости… Впрочем, почему немотивированной? Садизм хорошая мотивация. Опять же, грабили европейцы вволю, на этом и поднялись. Сначала у себя потренировались, в Европе, потом по всему миру этот опыт распространили. И, кстати говоря, успешно вышли на превентивное уничтожение потенциальных конкурентов, их раздробление, разорение и превращение в колонии и протектораты нового типа, как было с Югославией, с нами и с Ближним Востоком. Да и Япония в 90-е своё огребла, до сих пор не поднимется. Хотя Китай успешно отбивается и мы кое-как с переменным успехом кочевряжимся.

Перечислять европейские ценности можно бесконечно. Все мыслимые и немыслимые сексуальные извращения, в том числе с вовлечением в них детей – это Европа. Безумное ханжество и лживая наглая пропаганда на каждом шагу – Европа. Стравливание между собой стран, ещё вчера бывших частью единого государства и людей, бывших единым народом – Европа. Переписывание истории и новое возвеличивание Третьего рейха и его союзников и сателлитов – Европа. Да и сегодняшняя прицельная охота на всё русское и русскоязычное, тоже Европа. Хотя, будем честными, евреям и еврейскому государству в нынешней, исламизируемой Европе, достаётся больше, чем России и русским. Нашу страну они до умопомрачения ненавидят, но хотя бы боятся. Спасибо и на этом…