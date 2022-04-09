Хабенский — великий интеллектуал

Умный актер — это редкость. Раритет. Впрочем — зачем им ум? Вот изобразил Костя Райкин верблюда — посмеялись — и то хорошо. Поизображал Хазанов попугая — радостно всем. Похоже.

Хуже, если это становится стилем жизни.

Впрочем, говорящая пластинка — это у них общее. Что завели — то и говорят. Он, кстати, с 72 года. Намучился в СССР. Все они там — мученики.

А как по-другому? Вот пошел в творческий вуз, а там еще большие мученики. Преподаватели. И так мягко своим студентам, дескать, не будете разделять наших взглядов на кровавый мордор — вам ничего не будет. Ни сапог, ни шинели — ничего. А ролей-то хочется.

Вот и проникаются творческой свободой. Дескать, актер свободен от всего. И от государства, и от нравственности.

Впрочем, я об интервью талантливого актера Хабенского. Он же сыграл в «Собиборе» несломленного концлагерем советского офицера.

Я, честно говоря, несколько по другому трактовал эту роль.

Однако Хабенскому вернее.

— Мне было важно показать момент перелома, превращения из советского человека в человека нормального. В чем отличие? У советского общественное стоит превыше личного.

Но, пройдя через ужасы и боль, офицер обращает внимание на женщину, которая его любит. И вот в пиковой сцене — во время вечеринки в лагере, где над заключенными издевались, где их убивали, — Печерский превращается в человека нормального.

Это такая страшная ночь рождения нового мира. Когда уже приперло и отступать некуда. И когда он признается в любви женщине, что несвойственно советскому человеку в погонах, у него за спиной появляются крылья.”

Не стоит винить актера в этом потоке не особо умного сознания. Да, глуповат. Даже я не ожидал. Но разберем основные моменты.

1. Советский человек — человек ненормальный.

А нормальный — это какой? Который бодро кричит — Хайль Гитлер? И понимает, что все эти концлагеря созданы именно для его перевоспитания? В нормального?

2. У ненормального советского человека общественное стоит превыше личного.

Да, это ужасно. Вот у нормальных все нормально. Как у Нетребки. Она вовремя поняла, что личное — это все. Потому что лучше раком ползать перед хозяевами за кусок булки с маслом. безопаснее. А от плевков отмоется. Это же нормально.

3. Советскому человеку в погонах любовь была несвойственна.

А как же. Хорошо что секс разрешали. Эти люди с погонами только по заданию партии плодили таких же «людей с погонами». Не то что мыслящие нормальные.

Кстати сказать, сам Хабенский, вероятно, по недосмотру получился. Дед по матери — Никулин — как раз и был человеком с погонами. Оплошка вышла. Вероятно, из-за некачественных советских презервативов.

Ну что уж теперь.

Будем радоваться, что Хабенский гордо несет знамя неполживых нормальных людей. Вот театр ему подарили. За заслуги. там он сразу пригрел Богомолова и неутешную вдову Зудину.

теперь мы посмотрим на настоящую любовь. без погонов. Прямо на сцене. В любом виде.

Жду, когда у самого Хабенского крылья вырастут. Только боюсь, что скорее копыта пробьются.