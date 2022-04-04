{ 4 апреля 2022 }

Григорий Лепс выступил в военном госпитале

Рубрики: [Музыка]  

Григорий Лепс посетил окружной военный госпиталь в Ростове-на-Дону, выступив там перед российскими солдатами. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативные сводки».

— Заслуженный артист России Григорий Лепс дал концерт в окружном госпитале 1602 южного военного округа для военнослужащих, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине, и российских медиков, — говорится в сообщении.

В публикации приведен отрывок выступления Григория Лепса.

— Еще раз: будьте счастливы и здоровы! Живите долго, самое главное. Завтра будет новый день, опять взойдет солнце, — сказал артист во время концерта в госпитале.

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