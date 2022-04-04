Григорий Лепс выступил в военном госпитале

Григорий Лепс приостановил гастрольный тур по рекомендациям врачей. — Дорогие поклонники! — гласит объявление на официальном сайте певца. — Администрация Григория Лепса вынуждена сообщить, что опасения лучших врачей-фониатров России, настоявших на приостановке гастрольного тура артиста, оправдались. После осмотра Григория Лепса консилиумом лучших европейских врачей [Читать...]

Измайловский суд Москвы взыскал 50.000 рублей в пользу певца Григория Лепса (Лепсверидзе) за неправомерное использование его фотографии в списке антисексуальных звезд, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Семенову. Как сообщила пресс секретарь, суд частично удовлетворил требования [Читать...]

Григорий Лепс выставил на продажу свою виллу на острове Пхукет в Таиланде. Музыкант хочет выручить за дом 1,9 млн долларов, но, по словам представителей риелторского агентства BizPhuket, которое занимается продажей виллы, торг уместен. Площадь участка, на котором расположен [Читать...]

Благотворительный концерт Григория Лепса, запланированный на 16 июля в Crocus City Hall, состоится, несмотря на запреты врачей. Напомним, что из-за осложнения после операции на голосовые связки врачи настаивают на ограничении концертной деятельности музыканта. Григорий Лепс проведет благотворительное выступление [Читать...]

В производство Измайловского районного суда Москвы поступил иск Григория Лепса к “Желтой газете”. По мнению артиста, издание опубликовало нелицеприятный отзыв читателя о его творчестве, приложив фотографию, на публикацию которой он не давал согласия. Причиной конфликта стал очередной выпуск [Читать...]