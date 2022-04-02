{ 2 апреля 2022 }

Нетребко

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Актуальное досье: Анна Нетребко, обладательница уникального лирико-драматического сопрано и яркого, раскованного артистизма, выделяющего её на фоне оперных коллег.

Была зарегистрирована доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина 6 февраля 2012 года.

Передала миллион рублей на восстановление пострадавшего в результате боевых действий донецкого театра «Донбасс Опера» в декабре 2014.

После начала Спецоперации по освобождению Донбасса, в следствии чего с госпожой Нетребко разорвали контракты Нью-Йоркский «Метрополитен-опера» и Баварская государственная опера, вся страна искренне оценила её мужественный отказ осудить свою Родину и своего президента.

И что теперь? Осуждать войну и сочувствовать её жертвам это общие, хоть и вполне человеческие слова. Но ведь всё остальное очевидное малодушие. Ну, после фактов приведённых в досье.

Нет, все люди имеют право на свою жизнь, на свой успех и даже на свои деньги. Тем более, что финансовое благополучие Анны безусловно заслуженное. Даже если действительно никакой материальной поддержки от Российского государства ей не поступало, во что верится с трудом.

Возможно есть ещё что-то, нам, людям среднего достатка и серой, унылой жизни, неведомое, что побуждает променять уважение сограждан на это вот самое. Судить не берусь. Понятное дело, давление было и давление серьёзное. Остаётся факт малодушия.

Но эта потеря расстраивает много больше, чем отъезд и измена Родине абсолютного большинства селебрити.

Одним словом — печально.

Карл Шуман


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