«Томшин Бэнд» — «Восстание машин»

2022, Владимир Томшин

Оценка: 6 из 10.

Альбом «Томшин Бэнда» попал на Яндекс. Музыке в стилистический раздел «иностранный рок»: это не ошибка, но парадокс — свердловчанин Владимир Томшин с 2010 года жил в Монреале, где и создал свой русскоязычный рок-проект. «Восстание машин» — четвёртый студийный альбом «Томшин бэнда». Это концептуальная работа, тема которой заявлена уже в названии диска. Концепция навеяна фильмом «Терминатор».

— Это шедевральное кино — наглядное пособие для нас и наших потомков, чтобы не допустить подобное в реальности. Мы можем исчезнуть как вид. Так, может быть, остановимся или хотя бы притормозим. Именно это «Томшин Бэнд» и пытается донести до слушателя в своём новом альбоме, — объясняет лидер коллектива Владимир Томшин.

При этом слушатель, заинтересовавшийся концепцией пластинки и нажавший на «плей», в первую очередь отметит не отсылки к «Терминатору», а другое важнейшее обстоятельство. Голос и интонации Владимира Томшина невероятно похожи на манеру покойного Анатолия Крупнова. Не имея перед глазами обложки и трек-листа с «кредитами», вы наверняка примете этот альбом за какой-то неизданный раритет «Чёрного обелиска». По крайней мере плотное утяжелённое звучание «Томшин бэнда» гораздо больше соответствует «Обелиску» крупновских времён, чем нынешняя группа «Чёрный обелиск». В голову сразу лезут фантазии про трибьют-проект, который можно было бы классно сделать с голосом Томшина.

Эти фантазии вряд ли осуществятся, поскольку Владимир Томшин не планирует петь чужие песни, а ориентирован на собственное творчество. Но, так или иначе, оно обречено на сравнение с крупновскими шедеврами. В нескольких песнях «Восстания машин» «Томшин бэнд» почти дотягивается до заданной Анатолием Германовичем незримой планки. Это «Чёрная музыка», «Чудище», «Восстание машин» и «Поколение». В остальных вещах — не дотягивается, то впадая в акынство с приблизительной мелодией («Странная сторона Луны»), то демонстрируя весьма неудачные лирические песни («Текила», «На белых простынях»). А трек с подозрительным названием «Попса» собрал все худшие штампы обвинений в адрес коммерческой поп-музыки: при прослушивании стыдно почему-то не за попсу, а за рокеров, берущих на себя роль обвинителей и рифмующих «попсы» и «трусы». Лучше уж попса, чем такая «Попса».

Алексей МАЖАЕВ.