Немного о беженцах

Смотришь на происходящее на Украине и вокруг неё, разбираешь это самое, происходящее, по косточкам, сравниваешь с другими известными ситуациями такого рода (несть им числа — вся история человечества из войн, столкновений и всяческих конфликтов состоит) и пытаешься делать выводы. Выводы получаются грустные, но тут вообще не до веселья: люди гибнут, беженцы в больших количествах идут, разоряется народ и полностью теряет всё нажитое, а семьи и дружеские связи распадаются на раз: любая война рубит какие угодно близкие контакты, если люди оказываются по разные стороны баррикад. А они по эти самые разные стороны неизбежно оказываются. Так мир устроен и сделать с этим ничего нельзя.

Философствование такого рода есть удел немногих и то, что автор к их числу относится — случайность. Как правило, всё на эмоциях. Свои — чужие, чёрное — белое, и тут от того, кто для конкретного человека свой, а кто чужой, много зависит. Благо, распространяется это ощущение на всё и на всех. Остаться нейтральным, когда война связана с чем-то или кем-то близким тебе лично, практически невозможно. Эмоции зашкаливают, мозги отключаются напрочь. Откуда и эксцессы в странах, куда едут беженцы из Украины, с русским языком, на котором разговаривает огромная масса тех, кто там уже живёт, людей, родом из бывшего Советского Союза и постсоветских республик. Набрасываются на них с кулаками, в том числе на тех, кто украинцам помогает.

У автора есть большой личный опыт работы с еврейскими эмигрантами эпохи распада Союза, многие из которых уезжали из республик, охваченных гражданской войной и междоусобными конфликтами (Закавказье и Средняя Азия в них погрязли). Да и с тем, как живут и обустраиваются беженцы и мигранты в других частях света, он неплохо знаком. Так что определённые выводы сделать можно. Первое. Люди все разные и беженцы тоже разные. Одни — работящие, способные приспосабливаться к новой жизни и строить в других странах будущее для своих семей. Другие — пытающиеся приспособить эти страны под себя и свои к ним требования, часто неоправданные, ошеломляющие аборигенов уровнем претензий и амбиций. Такие бывают нахрапистые куркули…

Второе. Те, кто правильно понимают ситуацию и готовы принимать её такой, как она есть, рано или поздно так или иначе устроятся. Дай им и их близким и родным Г-дь счастья, пускай минуют их беды и на их пути встречаются только хорошие люди. Тех, кто искренне считает, что им все должны и пытаются вести себя в чужих странах, как хозяева (а их в нынешней волне эмиграции с Украины очень и очень много), рано или поздно ждут большие разочарования. Поскольку они теперь в Европе не в гостях, а на постоянную, а это две большие разницы. Реальная Европа жестока, холодна и эгоистична. Переполнена бандами всех типов и видов, от торговцев женщинами до торговцев органами, от наркомафии до обычных грабителей, контрабандистов и аферистов. Увы.

Интерес их всех к большой массе приезжих, с учётом того, что едут они зачастую с немалыми деньгами и на дорогих машинах, везя с собой много ценностей, но без знания языков и местных законов и обычаев, как правило, более чем предметен. И нехороший это интерес, как к добыче, которой любые беженцы и мигранты всегда для людей такого типа и являются, что бы они сами по своему поводу ни думали. При этом среди нынешних беженцев с Украины полным полно точно такого же народу: мафия бессмертна и украинский криминал в Европу схлынул почти весь. Мародёры, прихватившие стволы, которые безо всякого контроля на Украине из арсеналов раздавать начали и продолжают, конечно грабежом и разбоем на местах занимаются (не с российскими же регулярными подразлелениями им воевать). Но это низовой уровень.

А вот личный состав бесчисленных украинских ОПГ давно уже в Европе. Впишутся они в местную жизнь или нет, вопрос интересный. И тут одно можно сказать: сначала они, может быть, и ограничатся соотечественниками, но только первое время. Это не китайцы, Триады которых, как правило, только своими и занимаются, создавая замкнутые национальные анклавы. По 90-м помнится, какой проблемой были банды, состоявшие из выходцев с Украины в Польше, Чехословакии и Германии. Как они на дорогах челноков и перегонщиков машин грабили и убивали, какие с ними у туристов были проблемы… Нынешние пообкатаннее прежних. Заматерели, деньгами разжились, опытные стали, масштабы другие. Но по сути — кем были, тем и остались.

Справятся ли с ними европейские силовики? Да чёрта с два они с ними справятся. Видно по абсолютной беспомощности, которую они демонстрируют в отношении выходцев из Африки и с Ближнего Востока. Те в Европе делают, что хотят и ведут себя, как хотят, мгновенно организовавшись в этнические ОПГ и террористические ячейки, с которыми полиция предпочитает не связываться и в районы концентрации которых старается лишний раз не заходить. Ну, теперь к ним украинцы добавятся. Благо, для европейцев они такие же люди второго сорта, как арабы и турки, курды и албанцы, пакистанцы и вьетнамцы. Много интересного ждёт украинских беженцев в Европе. И много интересного ждёт европейцев с ними. Жаль и тех, и других…