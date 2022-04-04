Жозеп Боррель выразил сожаление (?!) ответными санкциями России, направленными против целого ряда евробюрократов, которым теперь — о ужас! — запрещён въезд на российскую территорию. Ему, Боррелю, неясно, на основании каких критериев эти санкции были введены, почему их нельзя оспорить, ну и всякая прочая чушь, которая призвана показать общественности, что если объединённая Европа гадит России, причём непонятно за что, то делает она это правильно, ей это делать разрешено и, главное, процедуры у неё прозрачные: можно попробовать их оспорить и если очень хорошо просить и при этом встать в правильную позицию, то она их, может быть, в отношении конкретного просящего и отменит. Или не отменит. Но главное тут, что у него есть право еврочиновникам в ножки поклониться и поунижаться перед ними вволю. А вот Россия им самим такой возможности выскользнуть из-под её санкций, символических, но обидных, не даёт. Непорядок какой!

Насчёт прозрачности и торжества европейской процедуры Боррель абсолютно прав. Вот уж где всё прозрачно, так это в Европе. Веками отрабатывали, ещё со времён инквизиции. Всё по букве закона, по решению судов и трибуналов, в точном соответствии с инструкциями. Никакого волюнтаризма. Сказано сжечь — сожгут. Сказано утопить — утопят. Пытки — строго по регламенту, причём писанному, никакой отсебятины. «Молот ведьм» когда читаешь, так европейским орднунгом проникаешься! И с Холокостом тоже самое было, а заодно с геноцидом цыган. И у немцев, и у всей той Европы, которую Гитлер в рамках Третьего рейха и системы его сателлитов объединил перед тем, как по нам ударить. И, кстати, когда несколько руководителей гитлеровской Германии после трибунала в Нюрнберге за всё, что они натворили, вздёрнули, они тоже не могли понять: их-то за что?! Они же делали всё по закону и в соответствии с прозрачными процедурами. Как и Эйхман, который тоже в Израиле ссылаться на законы и процедуры пытался.

Боррель и его коллеги, понятное дело, не Гиммлер, не Геринг и не Эйхман. По крайней мере, пока. Но их и не к высшей мере присудили, а так — чисто символически нанесли лёгкую пощёчину их самолюбию. С чего бы вдруг такая нервная реакция? Или дело в прецеденте? До сих пор им было совершенно ясно, что ИМ можно кого угодно в чём угодно обвинять, за что угодно осуждать и что угодно с ним делать, причём весь мир должен это учитывать, следовать их запретам и не пытаться ни единого решения западных структур оспаривать иначе, как по их правилам и под их контролем. Справедливое оно, несправедливое — неважно. Нарушили ли они свои собственные законы, как сплошь и рядом с Белоруссией и Россией происходило и происходит или нет — тоже. Еврею разрешено прийти к инквизитору и гауляйтеру и попросить того не посылать его на костёр или в газовую камеру. Соответственно, русскому (любой национальности) можно попросить не блокировать его счета, не арестовывать имущество и не замораживать активы. Не более, чем.

Но вот делать что-то в ответ — ни под каким видом. А то мало ли кто до чего в этом мире дойдёт… Сегодня запретят въезд в ту или иную страну человеку, который даже не подозревал, что ЕМУ что-то кто-то может запретить, хотя сам он этим инструментом пользовался направо и налево. Завтра введут санкции против членов его семьи. Послезавтра окажется, что у него счёт в банке заморожен, кредитные карточки не действуют или его жильё — больше не его собственность. Они же так делают, захватывая чужое движимое и недвижимое имущество, так отчего нам нельзя? Объявить, к примеру, что дом Борреля теперь является собственностью беженцев с Украины и те могут смело его занимать, не боясь никаких последствий. Или, к примеру, там будет располагаться посольство ДНР и ЛНР в той или иной стране, а то и сразу представительство их обеих при Евросоюзе. Отличная, кстати, идея! И если начать идти по этому пути, таких идей возникает столько… Чего одним запретом въезда европейской и американской бюрократической сволочи в Россию ограничиваться? Наказывать, так уж наказывать!