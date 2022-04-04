Тут оказия с флагом Словении на её посольстве в Киеве случилась: сняли его дипломаты на всякий случай, во избежание инцидентов с местными хулиганами. Или ультрапатриотами, которые сочетание красного, белого и синего цветов на знамени воспринимают, как бык на корриде мулету тореадора. Или хулиганствующими патриотами, которых на Украине избыток. А есть там ещё на этом знамени какие-то уточняющие его национальную принадлежность изображения или нет, какие у цветных полос оттенки, какой они ширины и расположены они горизонтально или вертикально, не суть. Очень уж по сочетанию цветов на российский похож, значит должен быть немедленно сорван, сожжён или осквернён. Веление духа эпохи. Понимать надо! То, что Украина — це Европа имеет для Европы свою цену. Пускай Европа к этому привыкает.

Ну, а как ещё можно такого рода нарушению дипломатического этикета и всех мыслимых и немыслимых конвенций противостоять, если вы, к примеру, украинская власть и вам с той Европой ссориться нельзя — война на дворе, а она вас поддерживает деньгами, оружием, дипломатически и санкциями антироссийскими? Да, оказывается, проще простого. Снять этот флаг от греха подальше и не дразнить украинских гусей. Что словенских дипломатов полиция и нацгвардия украинские сделать и попросили. И до того были убедительны, что те тут же пошли им навстречу. Их даже бить не пришлось. Что называется, добровольно и с песнями. А то когда ветер словенское знамя развевал, так ещё было ничего, а вот когда стихал и оно опадало, то до такой степени на российский триколор похоже становилось, что аж зубы от ненависти сводило…

Проблема только в том, что флагов таких в Европе много. И хотя они к России никакого отношения не имеют, поди это кому-нибудь в Киеве объясни. А там же все европейские посольства как на грех понатыканы. Неровён час… И тут, раз уж ни мэр Кличко, ни полиция Киева, ни нацгвардия этой темой до сих пор не озаботились, поможем ребятам: подскажем, с каких дипломатических представительств флаги лучше бы на всякий пожарный заранее убрать. Люксембург, Словакия, Хорватия, Сербия, Нидерланды и Франция в группе риска в неменьшей мере, чем Словения. Достаточно много государств, чтобы напрячь и охотников за флагами, и дипломатов, и охрану. И тут какой выход? Или снимать все эти знамёна, или менять их. Скажем, на каждом нашить косую жёлто-голубую ленту и разместить тризуб. Даже странно, что это пока никому в голову из украинских властей не пришло…