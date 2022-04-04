Прекрасный новый мир…

Судью Верховного суда Швеции поймали на краже из магазина колбасы, ветчины, сыра и, что особенно подчёркивает национальный колорит, мясных фрикаделек. Интересно, тех самых, которые так любил Карлсон, который, наверное, до сих пор живёт где-то в Стокгольме, на крыше, или каких-то других? И как насчёт соуса? Соус к шведским мясным фрикаделькам — первое дело, особенно острый, по семейному рецепту домомучительницы, фрекен Бок, а про него в полицейской сводке ни словечка. Хотя, судя по ассортименту украденных продуктов, судья, о которой идёт речь, могла бы быть Карлсону старшей сестрой. Или, если судить по делам, скорее приходилась близкой родственницей двум неудачливым ворам из той же сказки, Филле и Рулле, которых гоняло по стокгольским крышам «маленькое привидение из Вазастана, дикое, но симпатичное». Кстати, и кончила она так же, как помянутые жулики — её поймали полицейские и она обрела изрядную телевизионную славу, хотя профессиональная карьера её на этой удивительной истории и закончилась. Минус один судья в шведском королевстве. Какая потеря для страны!

Но это ладно — Швеция. От шведов чего только нельзя ожидать… Не случайно именно они изобрели шведский стол, шведскую семью и шведскую стенку. Но англичане?! Традиционно их считают народом солидным и в высшей степени консервативным. Однако, если информация о том, что тамошних врачей обязали задавать вопрос, насчёт беременности, всем пациентам мужского пола до 60 лет из соображений политкорректности и продвижения от бинарных «мужчин» и «женщин» к толерантному и нейтральному до идиотизма обозначению человека, как «индивидуума», не первоапрельская шутка, то похоже, что Соединённое Королевство ждут ещё более тяжёлые времена, чем казалось при взгляде на правительство Её Величества, где число людей, тяжело больных на голову, явно зашкаливает, начиная с премьер-министра и заканчивая министрами иностранных дел и обороны. Одна у них в стране нормальная осталась, Джоан Роулинг, но она сказки пишет, а не государством управляет. А жаль. Могло бы отлично получиться.

Ну и, понятно, в этом параде тяжёлого, образцово-показательного идиотизма не могла не поучаствовать Германия. Куда же без неё? И речь уже не о призывах к немцам членов правительства не есть мяса, не топить, не жечь попусту свет, не ездить быстро на личных машинах и мыться поменьше — лишь бы «наказать Путина». Но идея поставить Украине бронетранспортёры, параллельно проведя национализацию дочек «Роснефти» и «Газпрома» до того нацистскую практику отношений между нашими странами, времён Великой Отечественной войны напоминает… Путин, конечно, Германию любит или по крайней мере к ней хорошо относится: работал там, язык знает, кухню немецкую уважает (и в этом автор с ним полностью солидарен), с историей, культурой и литературой их хорошо знаком, но не до такой же степени, чтобы бесконечно все эти закидоны терпеть?! Немцам-то, понятно — вместо евреев гнобить русских всеми давно привычными им способами, не вопрос. По нынешним временам только этим и заниматься. Но вот понимают они или нет, чем им эти бронетранспортёры отольются (а они отольются)?! Интересный вопрос…