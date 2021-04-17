Прекрасный новый мир

Когда по результатам посиделки с Зеленским «в Нормандском формате» Меркель и Макрон в очередной раз предлагают России вывести войска из Крыма (?) и отвести российские части от границы с Украиной (?!), можно, конечно, успокаивать себя тем, что это ничего не значащие слова, сказанные на публику для того, чтобы не обижать очень уж сильно киевское начальство, потрафив его гонору и пойдя навстречу его бесконечному нытью, но означает это совершенно другое. Ни Франция, ни Германия не являются более и, судя по всему, никогда не были нейтральными арбитрами в вопросах, связанных с прекращением гражданской войны на Украине. Что было многим понятно с самого начала, поскольку именно они вместе с американцами стояли за переворотом в Киеве в рамках Майдана. Так что Минские соглашения никто и никогда не собирался выполнять и Нормандский формат не для того создавали, а чтоб Россию прогнуть и подготовить к смене власти уже в Москве. Обидно, да? Ну, не надо было нам идиотничать так долго. Приучили мы их всех к этому…

Когда американцы вдруг заявляют, что будут защищать Японию с применением всех своих арсеналов, включая ядерное оружие, что несомненно закроет вопрос существования Японии, как таковой, поскольку ответ на это будет для неё фатальным, благо ей, как раз, никто и ничто не угрожает, помимо этого самого американского ядерного оружия, да и американских военных баз, размещённых на её территории, которые в случае любого серьёзного обострения ситуации в регионе, превращают Японию в мишень для Северной Кореи, России и Китая, что Вашингтон имеет в виду? Ядерный удар по любому из соперников и соседей Японии означает такой же удар, ответный или упреждающий, по американским военным, находящимся в зоне досягаемости тех, от кого Пентагон намерен Японию «защищать», а то и по самой территории Соединённых Штатов. И если кто-то в Америке предполагает, что это не так, расстроим его. Это так. Зачем в таком случае на это нарываться, непонятно. Ну, у американцев своя логика. Наверное, они-то это понимают…

В принципе, защитить от несуществующих угроз Японию, Украину, да и Европу в целом, проще простого. Штаты выводят из Евразии все свои базы, вывозят к чёртовой матери на свою территорию ядерное оружие и прекращают влезать в каждую щель, куда только их просят и не просят. Тем более, менять режимы, вмешиваться в отношения других стран и их внутренние дела. Простая и чрезвычайно эффективная формула. Украина, в свою очередь, перестаёт устраивать России вырванные годы, строить из себя невесть что и вести себя неконвенционально. Что до Донбасса, она со всей возможной быстротой и скрупулёзностью выполняет Минские соглашения, в чём ей посильно помогают Франция и ФРГ. Ну, а про Крым она просто скромно молчит, не забыв восстановить подачу туда воды и электричества. Ну и, разумеется, санкции раз и навсегда исчезают из американского и европейского политического арсенала. Добровольно и с песнями. Не исключено, что, как привыкнут, им понравится.

Произойдёт ли это? Да ни в жизнь. Мир очень уж консервативен. Люди вообще с трудом привыкают к тому, что всё меняется. Тем более к тому, что они слабеют и ничего из себя более не представляют, что имеет место в военном отношении с Европой, да и Америка уже совсем не та и все её угрозы воспринимаются иначе, чем воспринимались ещё недавно. Опять же, тот же НАТО… Хотя для ответа на реальные вызовы и угрозы для его членов альянс абсолютно бесполезен, ни распускать его, ни трансформировать никто не будет. При том, что и для его союзников, и для его членов он куда более опасен, чем все их противники. Что, кстати, Турция уже сообразила, выстраивая отношения с Россией напрямую, а не через Брюссель и Вашингтон. Ну, кто-то же должен быть первым… И, кстати, Израиль и монархии Персидского Залива действуют ровно так же. Хотя для еврейского государства это, с учётом уровня влияния в Иерусалиме Вашингтона, большая головная боль. Ну, терпят же и как-то маневрируют. Прекрасный новый мир…