Как отличить добро от зла

Существует ли в этом конфликте надежный способ отличить добро от зла?

Казалось бы, наши-ваши, свои-чужие, одни стреляют, другие стреляют, — и как в этом нравственно разобраться?

Но такой способ есть.

Россия отличается от Украины отношением к безоружному человеку.

Отношением к пленным, которых у нас кормят, лечат, дают телефоны — позвонить родным, а у них — издеваются, пытают, расстреливают, звонят родственникам, чтобы поглумиться.

Отношением к обывателям, пусть даже и в чем-то виновным, которых у них приматывают к столбам, чтобы плевать, пороть, изгаляться, а у нас — невозможно такое представить.

Отношением к мирным людям на поле боя, которыми украинцы прикрываются а ля Басаев, тогда как русское ополчение, восемь лет точно так же оборонявшееся на Донбассе, отпускало из городов всех, кто мог и хотел уехать.

Именно в этом море бытового и фронтового садизма — против тех, кто заведомо не может ответить, — и видна бесовская природа украинства.

И ровно за это мы должны бесовщину стереть с доски.