Русскоязычные журналисты — Зыгарь, Дзядко, Колпаков — взяли интервью у Зеленского.

Ну, не вполне интервью. Скорее, провели пиар-мероприятие со своим героем.

Разумеется, они не задали ему ни одного неприятного вопроса. Ни про украинский садизм с издевательствами над нашими пленными, а равно и над собственными гражданами, которых приматывают скотчем к столбам, бьют и мажут зеленкой — вместо того, чтобы сдать в полицию. Ни про репрессии, когда политические партии запрещают пачками, и ни в чем не замешанных людей, вроде Юрия Ткачева в Одессе, увозят в СБУ и сажают, вменяя им подброшенное оружие. Ни про раздачу стволов случайным людям. Ни про пыточную тюрьму в Мариуполе. Ни про зигометов из фрайкоров и прочего мизантропик дивижн. Ни про 2 мая и Олеся Бузину. Вообще ни о чем плохом не спросили его, только о хорошем поговорили с любимым Зеленским.

Но взывать к нравственному чувству Зыгарей и Дзядко, не говоря уж про лояльность родине и долг журналиста задавать острые вопросы, — это пустое дело. С ними все было ясно еще восемь лет назад.

Так что имеет смысл задать совсем другой вопрос. Как их наказать?

Как прищемить им хвост?

А прищемить им хвост, я вам скажу, можно очень легко.

Дело в том, что все эти персонажи уже сбежали в эмиграцию. Но важно то, что у них остается надежда на возвращение. На то, что они, в крайнем случае, смогут как-то работать в России на удаленке, сдавать или продавать квартиры, с кем-то сотрудничать и кого-то навещать. Вильнюс, Тбилиси и Тель-Авив их кормить не будут, только Москва.

И вот по этой-то надежде и надо ударить.

Нам нужна уголовная статья, которая на официальном языке звучала бы примерно так — «Публичная поддержка проявлений антироссийского национализма».

А если в переводе с бюрократического на повседневный — это статья о заукраинстве в соцсетях.

Принять ее — со сроками в пять-семь лет, штрафами, конфискацией имущества и запретом любых финансовых транзакций, — и заочно судить по ней заукраинских интеллигентов сотнями.

Чтобы любое сочувственное цитирование материалов украинской пропаганды, не говоря уж о собственной агитации в эту сторону — сразу наказывалось окончательным прощанием с Россией во всех отношениях.

Напечатал, к примеру, Гельман на днях в ф-буке «обращение полка Азов к России» — суд, срок, конфискация квартиры на Остоженке.

Написал Сергей «Арктика» Медведев о том, что Зеленский — это «представитель другой, высшей, цивилизации. Или, простите, расы» (буквально так и написал, не верите — проверьте) — суд, срок, прощай, имущество.

Или вот «Люся» Штейн сообщила по поводу издевательств украинских садистов над нашими пленными, что, мол, «чуваки приехали убивать людей, а им ножки подстрелили» — тут же и оформить ее, тем более, что, кажется, она даже не убежала из страны. И собственность здесь наверняка имеется.

Россия должна сделать заукраинским интеллигентам больно.

А больно им будет только в том случае, если их позиция обернется для них настоящей, пожизненной эмиграцией, и с обязательным обнулением всего, что у них здесь есть.

Они должны стать бомжами в том глобальном мире, который они так любят.

Вот тогда они смогут выучить урок.

Ну а квартиры московских патриотов Украины надо отдать нашим военным, получившим ранения во время боевых действий, военным и их семьям.

Справедливость — это приятно.

Еще намного приятнее, чем задавать гладкие вопросики преступнику и убийце.