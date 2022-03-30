Дурак ли Шольц? Не совсем. Это — робот. То есть, человек ( или рептилоид?), который себя НЕ считает ни немцем, ни европейцем. Он — НАД ними. Он — слуга содомитов и истово выполняет программу разрушения, хаотизации мира.

Меркель банально убрали. Выдавили. Назначив своих марионеток. Германия притихла. Бизнес пока внятно сказать ничего не может — они не привыкли, когда их лупят палкой по голове и заставляют быть законопослушными до одури.

Сначала пандемия, локальные локдауны. Со скрипом пережили. Даже стали выпускать первую продукцию. И вдруг — бац.. Самолично сделанный энергетический кризис.

В Германии сейчас подковерная движуха — заводы закрываются и производство переносится во Вьетнам, Камбоджу, Филиппины. Только бы ноги унести из цивилизованной Европы. С большими потерями — они обязаны платить половину зарплаты своим бывшим работникам в течение трех лет. Они и на это согласны — только бы ноги унести.

Что претворяет в жизнь Шольц? Программу минимум по уничтожению Европы. Апокалипсис. Пока локальный. Бледный конь уже принес МОР, то есть ковид.

“Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный и чтобы победить.”

Содомиты до малейших деталей воспроизводят Апокалипсис. даже корону не забыли у всадника — «коронавирус».

Красный всадник — война. Она уже здесь. И останавливать ее не будут. Только подпитывать оружием. До разгорания пламя по всей Европе. Содомиты смотрят и потирают конечности от удовольствия.

И готовят третьего всадника — Голод. Усиленно готовят.

Поэтому надеяться на РАЗУМНЫЕ решения, спасающие ЕВРОПУ и весь мир от шольцев, макронов и остальных марионеток в правительствах Европы — не стоит. И призывов к разуму — тоже. У них СВОЙ разум.

А нам бы желательно — железный занавес. Повыше и попрочнее. От чужого безумия и хаоса.