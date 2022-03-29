Субботнюю речь Байдена совершенно напрасно пытаются объявить пустой, глупой и противоречивой. Хотя, тут вообще достаточно помнить всего один объективный факт — эту речь произнес руководитель самого могущественного государства планеты, глава гигантской империи, под протекторатом которой находится 2/3 экономики мира и огромная армия.

В своей речи Байден официально объявил России войну на уничтожение. Запад объявил мобилизацию и приказал сателлитам готовиться к многолетнему противостоянию с Москвой до ее полной капитуляции. Риторические бантики про авторитаризм, демократию и свободу — не интересны. Это — для слабоумных.

В ближайшем будущем Россию неминуемо ждет несколько вещей.

1. Мобилизационная экономика.

Она будет включать в себя жесткое валютное регулирование, монополию на большинство видов экспорта. Создание нового типа госкорпораций, которые будут обеспечивать импортозамещения в условиях фактической блокады. Изменение структуры потребления, вытеснение транснациональных компаний почти из всех сфер экономической жизни, в первую очередь наиболее доходных — производство товаров широкого потребления, сигареты, продукты питания. Потребление является своего рода квази-идеологией. Ты тот — что ты покупаешь.

2. Ужесточение внутренней политики.

Не надо ныть, что она и без того жесткая. В условиях настоящего противостояния с Западом государство потребует ежедневного доказательства лояльности себе абсолютно от всех сколько-нибудь значительных акторов, включая бизнес, культуру, медиасреду. Не говоря уже о чиновничестве. Государству придется создать пропагандистко-идеологический каркас, который будут поддерживать необходимый уровень консолидации общества вместо той имитации патриотизма, которая есть в России сегодня.

3. Увеличение армии.

Россию, скорее всего, ждет целая череда войн. Военная активность Баку в Нагорном Карабахе, учения НАТО в Грузии должны получить «современный» ответ. После 24 февраля 2022 года Россия больше не станет стесняться в применении силы для решения замороженных конфликтов. Для этого потребуется увеличение гособоронзаказа, национализация оборонных предприятий, ужесточение контроля за расходованием средств выделяемых на оборону, включая демонстративный террор против выявленных коррупционеров и увеличение численности ВС РФ с сегодняшних 1 млн. человек до 1,5-2 млн.