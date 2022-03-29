Путешествие «Дилетанта» — разбор пути

В продаже появился апрельский номер журнала, пожалуй одного из последних, наряду с Муратовской «Новой газетой», неприкрытых рупора либеральной мысли и пропаганды.

Если прикроют и «Дилетант», то честно признаюсь — стану скучать. Уж больно хорош, к моему гражданском у сожалению, даже прекрасен профессионализмом и талантом делающих.

Начну с того, что делающие вполне понимают риски и постарались проскочить между струйками. Получилось вполне изящно.

Кратко по этому номеру. Признаться, его ждал и главной интригой было — останется ли в списке авторов столичный министр культуры Александр Кибовский. Остался. Его рубрика посвящена атрибуции портретов, так и называется «Атрибуция».

Впрочем, ни для кого не секрет, что «Дилетант» бумажное детище коллектива «Эха Москвы», куда для убедительности приглашали и идеологических своих противников. Противник ли для либералов Кибовский — вопрос. Во всяком случае название текста — «Вокруг временщика», вполне себе провокативно в контексте происходящего.

Поехали дальше. Вернее к началу, к обложке. Направление номера заявлено выносом «Маленькая победоносная война». Дабы не притянули к ответу за антигосударственную позицию по Украинскому вопросу, на обложке русский лубок от 1904 года, рисунок, где человек в утрированном обличии казака разевает пасть (именно пасть), чтобы съесть маленького человечка в форме японского военнослужащего начала прошлого века. Из рук человечка выпадает флаг императорской Японии. Формально не придраться.

Вверху обложки три плашки в которых анонс материалов внутри, на которые редакция указывает, как на главные.

«ОДНО НЕОСТОРОЖНОЕ ДВИЖЕНЬЕ…» В чьих руках кнопка от третьей мировой.

«ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ ПЕРВЫЙ КОММУНИСТ» Граф Аракчеев: оболганный реформатор?

И наконец: «ДМИТРИЙ БЫКОВ О ВАСИЛИИ СТУСЕ» Его враг — не Россия, а тотальная ложь.

Собственно, для понимания главного целеполагания номера довольно и обложки, но залез внутрь и отчитал всё от и до.

Тонко и последовательно, в замечательной вёрстке, с инфографикой и иллюстрациями, читателю прокладывается политическая позиция закрытого «Эха». Механизм тот же, полуправда, полунамёки, подгонка логики под либеральную повестку.

Пожалуй, наиболее откровенным, запрятав прямые призывы к свержению действующей власти в большое количество текста, был Дмитрий Быков. Написал в «Портретной галерее» имени себя про прежде не слыханного мною украинского поэта Стуса.

Писать Быков умеет и любит. У меня есть подозрение, что сам «Дилетант» им выдуман, вплоть до рубрик. В своё время он подхватил выпавшее из рук Валерии Новодворской, писавшей ярко и увлекательно, знамя главного литературного критика. Подхватил и взвил. Именно в своей портретной галерее он все годы существования «Дилетанта» ставил оценки всем подряд литераторам и сводил свои литературные счёты.

Теперь вот взял и оправдал украинский национализм. Люди культурные его на Украине представляют — режиссёр Сенцов и актёр Зеленский. Про полк «Азов» правда ничего не написал.

В общем, хоть и вызывает искреннее восхищение работа идеологического противника, рекомендовать к прочтению «Дилетанта» воздержусь.

Понятное дело, в названии издания очевиден отсыл к произведению Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов». Теперь посмотрим, как это их путешествие в бумажном виде закончится.