Рухнул американский небесный свод

Сын моих приятелей пару лет назад уехал в США. Ну уехал и уехал. У молодых в головах — страсть к перемене мест. Себя показать, людей посмотреть. Где-то пристроился — рекламу рисует. Родители сейчас обеспокоены — они ему раньше высылали деньги — на съем квартиры. Надо же поддержать будущую карьеру.

Сейчас он звонит и сообщает, что в США хаос. В связи с бензином. Цены резко подпрыгнули везде.

Я как-то индифферентно к этому отнесся — ну и что такого? Вот ужас-то.. Мы и не такое переживали — к чему паника?

Тем более аналог нашему 95 бензину — их Mid-Grade — стоит 1,22 доллара.

При бывшей цене — 0,68. В два раза всего -то..

А потом до меня дошло.

Это рухнула стабильность, накрепко забитая в головах американцев. У них все было прочно — во взглядах и мировоззрении. Типа, солнце встает утром и заходит вечером. И это — неизменно. Как и цена на бензин.

Вот как в СССР. Когда мы твердо знали, что стоимость проезда в метро — 5 копеек. А в трамвае — три. Годами.

И вдруг в один прекрасный день, нам сообщили, что все это не так — 10 копеек в метро и 6 — в трамвае. А выбитая цена на сковородках и кастрюлях — не имеет значения. Типа, не верь глазам своим — она выше.

Впрочем, мы все это пережили. Люди ко всему привыкают. Приспосабливаются. Пластичная психика. У некоторых.

А вот у американцев сейчас — рухнул прямо на голову небесный свод. Как когда-то у нас — в период ломки СССР.

Ну что ж делать — такова жизнь. Не рой другому яму — твоя личная яма никуда от тебя не уйдет.

Пусть хлебнут от души. Я не злорадствую — я констатирую факт.

А сын их собирается возвращаться — когда денег накопит на билет. Сейчас это сложновато — через третьи страны. Такой вояж — вокруг света получается. Кстати, в общей сложности круглая сумма — около двух-трех тысяч долларов.