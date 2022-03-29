По информации британской «Дейли Телеграф», поставки дизельного топлива из России обеспечивали в 2020 году 18% британского рынка, а угля в 2021 году — 35%, причём за последние 10 лет рост поставок именно российских энергоносителей на британский рынок был беспрецедентным, несмотря на максимально антироссийский курс британского правительства. Как это «бьётся» с нынешними и всеми прошлыми санкциями в отношении России и всех, кто так или иначе с ней генетически связан (из британских санкционных списков в последние несколько дней была исключена пара-тройка отечественных олигархов, но это на общем фоне погоды явно не делает и ситуации никак не меняет), ума не приложить. Ну, Борису Джонсону и его команде наверное виднее.

Рост цен на продукты питания (удобрения тоже идут из России), логистический кризис (дизельным топливом не велосипеды заправляют) и проблемы с отоплением и электроэнергией (тот же дизель и уголь) англичанам жизнь не упрощают и истерики их министра иностранных дел, требующей «удвоить санкции против России» подтверждают, лишь тот и без того известный всей стране и половине мира факт, что она круглая дура. А тут ещё придётся за новые русские поставки рублями платить, взять которые совершенно неоткуда, разве что, нарушив собственные санкции, начать их покупать у российского Центробанка. Чего, конечно, делать никто не хочет и не будет… а всё-таки, если подумать? То есть, конечно, «Правь, Британия!» и «Б-же, храни Королеву!», но если очень холодно и сильно кушать хочется, делать-то что?!

Нет, разумеется, если что, Америка всегда выручит Европу своим сжиженным природным газом. И Великобританию тоже выручит. Тут закавыка только в том, что как раз импортный газ англичанам особо не нужен, его доля на их рынке составляет около 4%. Да и Европу американский СПГ не спасёт, хотя экологи уже бьют тревогу, заявляя, что он угробит все их усилия по части отказа от ископаемого топлива на десятилетия вперёд. И тут выходит, что вся заварушка вокруг санкций против России и вволакивания Москвы буквально за уши в гражданскую войну на Украине на стороне ДНР/ЛНР, а стран Запада на стороне Киева была только для того, чтобы заменить российский газ на европейском рынке куда более экологически грязным американским?! Выходит так. Опять Путин, который об этом давно говорил, оказался прав…

Говоря попросту, баланс сил в мире нарушен и, похоже, нарушен необратимо. Страны «Золотого миллиарда», решив причморить Россию, которая долго и упорно пыталась вписаться в западный миропорядок, но была с недоуменным презрением в этих своих попытках отвергнута, а на роль то ли колонии, то ли протектората не пошла, как в таких случаях говорят на Ближнем Востоке, «выстрелили себе в ногу». Решать судьбы мира они уже не могут и не будут, а тихой гаванью для мировых финансов и цитаделью закона, порядка и стабильности быть перестали. Что можно в отношении российских, белорусских и казахских бизнесменов и корпораций, можно и в отношении всех остальных. Россия на выход, Азии, Африке и Латинской Америке приготовиться, что ли? Выглядит именно так, и Великобритания за это заплатит первой. Да уже и платит. И это только начало.