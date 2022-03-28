Простое понимание

Понимания нам не хватает в этом мире. Простого понимания. Президент Польши не понимает президента Венгрии в части его позиции, относительно России. Президента Украины он понимает, президента Чехии понимает, американского так понимает, что если б мог, устроился бы к нему на работу, вместо рыжульки Псаки, глупости говорить, а свою страну пристроил к США в качестве отдельного штата, а вот Орбана Дуде никак не понять. Как тот может инструкций старших по званию из великого светлого города Вашингтон по порче и разрыву отношений с Москвой не выполнять и какими-то национальными интересами отговариваться? Экономика там всякая, энергетика… То ли дело Польша! Вот уж кто на какие угодно собственные интересы наплевать готов, лишь бы русским нагадить. И, похоже, всегда так было. Исторические традиции, пся крев! Их соблюдать надо, детям и внукам передавая, что нынешнее польское руководство свято и делает, готовясь в очередной раз наступить на русские грабли, как всегда с Польшей и было.

Впрочем, не исключено, что мадьяры, не до такой степени избалованные чисто шляхетским презрением к материальному, которое свойственно романтически настроенным в отношении своего будущего полякам, просто за столетия пребывания в составе монархии Габсбургов набрались презренного Польшей немецко-еврейского хозяйственного духа. Истинный же польский герой себе такого не позволяет. Вот, назло бабушке уши отморозить — запросто. Как вполне может случиться, если Польша всерьёз пойдёт у России отбирать Калининградскую область, чтобы вдобавок к двум третям исконно немецкой Пруссии, которую ей Сталин после войны подарил, прихватить ещё и ту треть, которая вошла в состав Советского Союза и от него перешла в Россию. Хотя глава украинского СНБО ей эти земли от широты души уже презентовал. Они, правда, не его, не Украины, не Америки, да уже и не Германии, но Украина не против. Пускай Польша себе Калининград забирает — ей не жалко. Дурни думкой богатеют…

Пока что, понимающая польские устремления к прирезанию границ сверх всяких резонов, помимо идиотского следования шахматным комбинациям, умозрительным построениям и геополитическим картам теоретика всех времён и народов Збигнева Бжезинского (о покойниках плохо не говорят, но хорошо о нём сказать язык не поворачивается — редкой гадюкой был пан Збышек), Украина теряет последние шансы на сохранение своей собственной государственности и того, что ещё осталось от её территории в постсоветских границах. Донбасса у неё больше нет, и не исключено, что не будет ещё многого, включая бывшие территории Польши, Венгрии и, не исключено, и Румынии. Последнее, конечно, вряд ли, но щедрые за чужой счёт поляки уже продемонстрировали готовность выделить той историческую Транснистрию, Одессу и вообще всё то, что румыны при Гитлере на Украине и в Молдавии оккупировали. Решали авансом, без особых поползновений со стороны самих румын, но надо же будет американцам и их как-то за ракетные базы поблагодарить…

В общем — все всех понимают и взасос целуют в гланды, демонстрируя нерушимое единство американоцентричного «демократического» мира перед лицом России и Путина, который является главным фактором, объединяющим эту пиратско-разбойничью гопу. Даже украинское руководство, которое подставили России в качестве главного спарринг-партнёра (читай — мальчика для битья) с оптимизмом клинических идиотов подписывается под какими угодно планами своих соседей, хотя реализовываться они будут именно за его счёт. Военные действия, пока что, кто ещё не заметил, идут именно на территории Украины, беженцы идут в Европу украинские и потери несёт украинская армия и украинское население. Но главное здесь то, что официальный Киев, официальная Варшава и, прости Г-ди, официальные Вашингтон и Лондон друг друга против Москвы крепко понимают. Точь в точь, как Черчилль после войны мечтал! Только Германия нынешняя пока что напрямую с Россией воевать не хочет. Но это пока…