Золотая рыбка

Жили были у самого синего моря старик и старуха. И вели они зачем-то постоянные переговоры с Золотой рыбкой. То они с ней созванивались, то так – вживую. Опять же, рыбкины прихвостни, миноги и прочие водные паразиты, к ним порою приплывали – тоже поговорить. Очень уж в той сказке все трындеть любили. До того, что даже во время доброго мордобоя в кровавую юшку с роднёй и соседями, который, знамо дело, в этой жизни неизбежен и периодически меж славян случается, и то разговаривать не переставали. Иногда, правда, для этого перекур делали и на завалинку рядком присаживались, а иногда и так, не отрываясь от рукомашества. Что называется: не теряя времени зря и не отвлекаясь от основного занятия… А оно, когда тебя бить начинают, одно – драка. Если, конечно, хочешь на своих двоих уйти. Ну, а если не хочешь, так вольному воля, спасёному рай. Кто обещал, что будет легко? Особенно, если пока тебя месят и ты отмахиваешься, не переставать языками как дураки чесать.

Про что это? А ты догадайся, читатель. Ничего не напоминает? Вот и у автора ненароком возникла нехорошая параллель с нынешней военной операцией на Украине. Вроде бы и война, да ещё враг упыристый, вооружённый до зубов и безжалостный к мирному населению, которое для него – живой щит и расходный материал. И цели поставлены правильные: денацификация и демилитаризация. И условия все давным давно главному начальству всей этой сволочи в Америку выставлены, на которых все будут жить спокойно, друг друга не кошмаря и не стремаясь. А разговоры всё разговариваются и разговариваются, причём именно с теми снусмумриками, кого денацифицировать надо. Такое впечатление, что часть нашего начальства искренне уверена, что если она с Зеленским что-то подпишет, то и он, и все прочие это будут выполнять, а им, начальникам нашим, весь мир аплодировать начнёт. Санкции отменит, всё у них и у страны отобранное вернёт и начнут они жить-поживать, брют икрой закусывать. Ага-ага. Вернули старой бабке девственность, снова замуж выходить…

В обычной жизни ведь как бывает? Врага если начал бить, так бей до конца и на лишние заморочки не отвлекайся. А как его окончательно заломаешь, можешь, коли охота и есть ещё с кем побазарить, ему и условия нарисовать, на которых он может дальше жить, если, конечно, ему вообще жить охота. А если нет – это его проблема. Кладбища полны людьми, у которого с понтами и с инстинктом самосохранения было куда хуже, чем с мозгами. Теперь все под холмиками лежат. Вот и с целыми народами также. И с государствами. И со странами, которые вовсе не обязательно с этими государствами точно совпадают, а чаще бывают между ними разделены. Но никогда так не бывает, чтобы с тем, кого мутузишь, прямо во время этого увлекательного, но болезненного процесса удавалось провести светскую беседу. Есть время собирать камни, время разбрасывать их и время бить соседа камнем по голове, чего Экклезиаст, конечно, прямо не говорил, но подразумевал наверняка. И это совершенно разные времена. Намекнул бы кто-нибудь на это начальству, что ли, имея в виду наши странные переговоры с людьми Зеленского?