Набиуллина остаётся: всё пропало или всё по плану?

Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ.

Важно понимать, что коллективный Запад реализует против России тактический проект «Идеальный шторм», создавая единовременное максимальное давление в одной точке времени, те самым штурмуя российскую экономику. В этих условиях Кремлю лить воду на мельницу англосаксов и множить дополнительную неопределенность в фундаментальных сферах экономики собственными действиями самоубийственно.

Прочувствуйте нерв момента и текущую диспозицию Большой Игры — США торопятся вывалить всё и сразу, взломав российскую экономику и создав социально-экономическую базу для госпереворота, и у них не так много времени осталось — ровно столько дней, сколько нужно российской армии для Победы и падения киевского режима. После Победы сломать Россию и путинский режим изнутри будет сложно. Помогать им в хаотизации, запуская «кадровую революцию» именно сейчас, в этот период, сродни выстрелу в ногу. Антидот управляемого хаоса, запущенного в России — порядок и стабильность. Потому Кремль наоборот старается стабилизировать то, что ещё возможно стабилизировать, а англосаксы и их агенты внутри напротив — делают всё, чтобы расширить хаос и спровоцировать Кремль на резкие движения. Таков стратегический рисунок битвы за Россию.

Отставка Набиуллиной была бы в интересах англосаксов и их проекта «Идеального шторма». Она пыталась соскочить, как ей подсказывали её кураторы, но понимая этот маневр и его последствия, Кремль её не отпустил. Набиуллину обезвредили, лишили оперативного контроля ЦБ, но не отпустили, будут держать поближе на коротком поводке до поры до времени. При этом меч над её головой занесён — фракция СР не просто так будет голосовать против Набиуллиной, заняв крайне жесткую публичную позицию с требованием расследовать деятельность ЦБ — недвусмысленный сигнал Кремля о возможных последствиях её необдуманных действий и профилактика излишней самостоятельности, чтобы не было соблазнов.

При этом сохранение Набиуллиной не означает, что будет сохранен либеральный курс. Те, кто сейчас говорит об этом, в том числе в московских гостиных, давно знают Путина, но так его и не поняли. «Кадровая революция», необходимая для строительства фундамента новой России, не отменяется — и произойдет она столь же стремительно и неожиданно, как началась военная спецоперация на Украине. Очень точно написал наш коллега «Образ будущего» — не стоит забывать, что «пятая колонна» в России несущая. Потому разбирать её нужно очень аккуратно с четким инженерным чертежом на руках, опытными кадрами и достаточным стройматериалом. Всему свое время. «Пятую колонну» будут демонтировать, но позже. Ну а чтобы ни у кого не было сомнений в неизбежном — показательный, но очень аккуратный «точечный удар» по Дворковичу как одному из возможных строителей инфраструктуры «новой Болотной».