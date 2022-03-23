Я об очень специфических детках. С серебряной ложкой во рту. Сытых и успешных. Эти детки — дети своих родителей. Публичных и знаменитых. Причем, еврейских. Русских и всяко-разных там тоже хватает. Но эти меня поражают. В силу исторической памяти.

И которые живут в клетке российской действительности. Плохо им.

Вот Антон Долин. Мама у него Вероника Долина — бард и поэтесса. Неплохая надо сказать. Но очень сердитая. В нашей стране ей тошно, но приходится жить, во Франции — сладко. Но жить не на что. Антону — то же самое.

Он тут недавно сообщил, что он за отмену российской культуры. Дескать, не нужна. Потому что это сплошное славословие русскому оружию. Ведь почему Чайковского отменили? За границей? А потому что это «1812» год. Увертюра такая. Во-первых, французам обидно, а во-вторых, сейчас тоже кое-кто по мордасам получает.

“Не фальшиво ли именно сейчас умиляться жертвенности советского солдата, умирающего от руки фашиста, пока его самопровозглашенные наследники бомбят города и убивают бывших узников Бухенвальда под знаменем борьбы с воображаемыми «нацистами»?

Надо ли сказать, что интеллигенция эта с еврейскими корнями вообще достаточно наивная? Потому что до сих пор верит в кристальную доброту запада? особенно расположенным к евреям?

Впрочем, по воспоминаниям многие славные литераторы тоже ждали «освободителей». После чего попали именно в эти оздоровительные лагеря и стали абажурами. Или просто с дымком улетели. те, которые остались — родители и деды нынешних «ниспровергателей основ» так и не поняли, что к чему.

Насильно их заставлять читать дневник Лидии Поляковой ( Осиповой)?

Впрочем, как Антоша пишет, в современной Украине НАЦИСТОВ нет. А как же. Биолаборатории есть, а нацистов нет. Они там биодобавки для здоровья делали. И “Азова ” нет.. И «резать жидов и москалей» — тоже нет.

Все добрые и веселые и на рушниках вынесут еврейским деткам — паляныцю, веселку, много сала и горилку.

Жаль только, что эти «детки в клетке» — очень робкие и не мобильные. Нет, чтобы в Киев сейчас отправиться — морально помогать «Азову».

И желательно полной группой и с оливковой ветвью — и сын Дениска Драгунский, и Антоша Долин, и Костя Райкин, Максимка Виторган, Катенька Гордеева, Мишенька Ширвиндт и еще много-много «деток в клетке».

Пора бы их на свободу выпустить.