Российскую Федерацию можно поздравить — в ней остаётся ОДИН президент и это (на сегодняшний момент) Владимир Путин. Все остальные главы субъектов федерации не могут более именоваться президентами, включая последнего из тех, кто таковым являлся, главу Татарстана. Тот, кстати, отметил, что принимает это нововведение, поскольку хотя Госсовет Татарстана был против него, учитывая историческую специфику возникновения названия этой должности, мнение руководства республики не было учтено федеральными властями. Ну, мудрый человек. А то, если всех глав территориальных национальных образований России президентами называть, как это, кстати, в 90-е и было, у нас их в стране столько будет…

Оставь этот статус единственному из них — главе Татарстана, непонятно тогда было бы, почему у них там есть президент, а в Якутии, Башкортостане или Чечне его нет. Принцип Оруэлла, насчёт того, что все звери равны, но некоторые более равны, чем другие, хорош для политической сатиры, но не для реальной жизни. Особенно если речь идёт о такой стране, как Российская Федерация. Поскольку объяснить такого рода исключение из общего правила никому нельзя, а последствия этого могут быть более, чем печальными. Проходит «полипрезидентский» расклад государства только в случае, если страна дышит на ладан, вот-вот расколется и все, кто только может, к этому заранее подготовились, чтобы по первому сигналу разбежаться в разные стороны, как это 30 лет назад и произошло с Советским Союзом.

Что называется, спасибо — не надо никому такого счастья. То есть, наверное, кому-то оно пригодилось бы, а для кого-то это вообще единственно правильные пчёлы, которые делают самый правильный в мире мёд, но далеко не все в России готовы ещё раз наступать на эти грабли даже в качестве теории, и уж точно мало кто — на практике. И правоту тех, кто волевым усилием принял соответствующее решение, блестяще доказывает скорбный вой, который по этому поводу подняли в интернете пантюркисты, которые справедливо сочли это ударом по своим планам, включая перспективы расширения Организации Тюркских Государств Эрдогана после чаемого ими близкого распада России. Ну, пускай пострадают немного. Новая Оттоманская Порта в пределах видимой исторической перспективы без Татарстана обойдётся.