Наблюдается резкий рост объёма продаж контрацептивов

Статистика показывает резкий рост объёма продаж в России контрацептивов в марте. На месте американцев и европейцев стоило бы задуматься. Как говорил Винни-Пух: “это ж-ж-ж неспроста”. Народ в нашей стране явно к чему-то массово готовится. А с учётом приведенных данных ясно, к чему именно. Неясно пока, КОГО будут иметь, но в принципе это не так уж важно. Тем более, что в этот раз перевести империалистическую войну в гражданскую никому не удастся. Ленина нет, Троцкого нет, а основная масса населения зла не на начальство, которое начало спецоперацию на Украине (не в первый раз там воюем, дело более чем привычное и вообще семейное: сами друг другу морды набьём, сами и помиримся с теми, кто это дело переживёт), а совсем на другое.

Зло население страны нашей, нетолерантной, недоверчивой к окружающему миру и чертовски склонной к доброй потасовке, в первую очередь на свою пятую колонну, а во вторую на внешнего врага, который до того ясно обозначился, что вздумай Путин наехать на все страны, которые нам санкции выкатили, одновременно, ему только спасибо скажут. А вот если прервёт на полдороге процесс, ныне идущий на Украине с участием российской армии, его не поймут. И сильно. Тут политическая и дипломатическая туса, которая призывает к повторению Хасав-Юрта, Минску-3 и прочим изыскам, типа договорённости с Зеленским, рискует страшно огрести. Причём так, что им какие угодно западные санкции за счастье покажутся. Не зря классик про русский бунт писывал. Все в школе учили.

Он, бунт этот, может, и бессмысленный, но совершенно точно беспощадный. А так как начальству нашему население отродясь не верило, не верит и верить не собирается, справедливо его подозревая в том, что чем красивее оно про светлое будущее лясы точит, тем горше будет прозрение и тяжелее похмелье, то на вилы за призыв к покорному следованию чужим правилам игры и участию в чужих аферах в качестве очередной жертвы, готово каких угодно вчерашних кумиров, не говоря уже о чиновной сволочи, порвать, как тузик грелку. Благо, Украина стоит мессы куда больше, чем в своё время Париж. А за то, во что её местное начальство превратило за последние годы, можно бронированным катком и до Ла-Манша прокатиться, заодно порешав все проблемы Европы, с которыми та никак справиться не может.

Тут только начни. Чего высшее начальство до смерти не хочет, паки привержено оно своей демократии, несмотря на всё то, в чём его непрерывно обвиняют, и носится с ней, как с писаной торбой. Причём понял бы хоть кто-нибудь, что Путин – самый спокойный и умеренный российский лидер, который светит миру на очень долгую перспективу. Все, кто после него придут, будут либо гораздо жёстче изначально, либо быстро такими станут. В чём антироссийские санкции очень помогут. Они и сейчас до того выбешивают, что тем, кто их вводит, не уцелеть, когда до их глоток российское население доберётся. А оно точно доберётся. Не сразу, так помаленьку, но гарантированно. Не надо западникам было начинать с нами всем этим заниматься. И ведь это ещё олигархи наши ограбленные им всем мстить не начали, партизаня. Шумел сурово Брянский лес, а Шервудский, Булонский и Груневальд ещё и не так зашумят!