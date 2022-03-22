Когда-нибудь дым сражений рассеется

Когда-нибудь, когда дым сражений, ныне сгущающийся над миром, рассеется и на руинах зацветут маки, васильки, ромашки, одуванчики и прочие милые отечественному сердцу и фольклору цветковые растения-паразиты, историки, разбирая нынешние санкции Запада и его союзников из числа стран Южных Морей, типа Японии, Тайваня и Южной Кореи против России, будут пытаться понять, почему японцы ввели санкции против БЫВШЕЙ жены Игоря Сечина – и не смогут. Не укладывается это ни в русскую, ни в американскую, ни в японскую, ни в какую-либо общечеловеческую логику. Ну, сам Сечин – понятно. Один из самых видных российских топ-менеджеров, в мировой элите величина не последняя – “Роснефтью” командует, с Путиным полжизни работает… Но экс-супруга его к попыткам наказать, ущемить и загнобить Россию-то причём?!

Интересно, если теперь непременно надо не только российских чиновников, политиков, предпринимателей, спортсменов и деятелей культуры наказывать, но и их жён, детей и прочих родственников, в том числе бывших (после развода, что муж, что жена, что их родители и братья с сёстрами, как-никак, автоматически переходят именно в эту категорию, становясь БЫВШИМИ родственниками), так и чего удивляться тому, что по всему миру сезон охоты на русскую музыку и литературу открыт? Чем Чайковский, Тургенев и Достоевский лучше или хуже Марины Сечиной? Что они померли давно, жили в Российской империи и понятия не имели ни про Путина, ни про Зеленского, ни про саму возможность того, что Украина станет когда-нибудь отдельным государством в тех границах, в которых она им стала, и какое-то время на карте в этом виде просуществует?

О времена, о нравы… Тот самый случай. Логику во всём этом искать бесполезно – её нет. Мы вернулись в эпоху дичайшего произвола, пиратства и бандитизма, которым пробавляются страны, которые ещё совсем недавно нашей дико провинциальной, наивной и тупой, как сибирский валенок, несмотря на все свои дипломы и степени, вестернизированной “элитой”, чванливой, вороватой и недалёкой, воспринимались, как светоч истины, столпы закона и порядка, гаранты стабильности мироздания и пример для подражания и поклонения. Этого ещё многие не поняли, но это именно так и иначе не будет. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды – вода течёт непрерывно. И девушка не может быть чуть-чуть беременной. Или правила игры есть, или их нет. Причём для всех одновременно. Раз пошла такая пьянка, говаривали в годы молодости автора его однокашники, режь последний огурец. Так что отвечать им всем надо по-полной. Что там, кстати, у японского премьера с роднёй, нынешней и бывшей?!