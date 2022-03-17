Владимира Зеленского и Александра Роднянского исключат из культурной повестки

Решение, можно сказать, уже принято, потому что такая просьба поступила Ольге Любимовой от министра обороны Сергея Шойгу.

Он отмечает:

«В культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием В. А. Зеленского, а также реализация творческих проектов украинского медиаменеджера А. Е. Роднянского. Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны».

С Зеленским всё и так ясно. А Роднянский — просто доигрался. Думал, что отсидится за границей, а потом, когда всё уляжется, вернётся. Не усидеть на двух стульях. После вчерашних слов Владимира Путина это особенно очевидно.