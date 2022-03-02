{ 2 марта 2022 }

Пейте свое «баварское»!

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Баварская госопера вслед за Валерием Гергиевым прекратила сотрудничество и с нашей великолепной примой Анной Нетребко. А ведь Анна еще 24 февраля совместно с мужем опубликовала чувственное обращение насчет начала военной спецоперации, сделав акцент на том, что в подобные времена следует больше размышлять и молиться о быстром и мирном решении.

Немцам формулировки Анны показались недостаточно полными осуждения России, началось давление, некрасивые интриги, лживые заявления оперных менеджеров Ла Скалы и БГО. В итоге от услуг Нетребко тоже отказались, и Анна сделала еще одно заявление, обвинив интриганов в неподобающем поведении, а самое главное — оставив прекрасную формулировку, способную для многих артистов стать «плащом» от ультиматума Вячеслава Володина.

Анна еще раз подчеркнула, что любит Россию и желает мира, а заставлять артистов и общественных деятелей осуждать свою Родину — неприемлемо.

Мы сами вчера размышляли, не слишком ли заострен вопрос и корректно ли он вообще поставлен? Скажешь теперь: «я за мир» — и вроде предатель, а скажешь: «согласен с решением власти» — выглядишь милитаристом. И спасибо нашей диве за мудрую тональность, позволяющую сформулировать примерно такие слова:

«Как человек — я терзаюсь сейчас из-за происходящей трагедии и могу лишь молиться и переживать за невинных людей, за великодушие солдат, мудрость руководителей, за скорейшее воцарение мира и восстановление понимания между всеми нами. Но как гражданин России, не разбирающийся в политике, истории, медиавойнах и военном деле, я доверюсь тем своим согражданам, которые отвечают за эти вопросы, ведь понимаю, что моя Родина должна заботиться о своей и нашей безопасности. Мне не стыдно, мне больно, но давайте поддержим друг друга в эти сложные времена: все мы вместе, по мере наших сил».

Те, кто не поленился лично углубиться в суть происходящего, могут также добавить: «Сейчас идет жуткое, болезненное для всех завершение войны, которую мы восемь лет не желали видеть, и которая бы непременно пришла и в наши дома сама — просто чуточку позже. Мы — за мир, поэтому просим здравых людей в руководстве Украины объявить о полном прекращении огня и разоружении. Ведь как показала практика всех этих лет, одного объявления — недостаточно».

Впрочем, есть подозрение, что после затянувшейся паузы — подобного ответа от наших деятелей культуры будет уже маловато для окрыленного глубинного представителя русского мира, которому в эпоху раскола планеты и шанса на истинную независимость страны — принципиально важно знать точно: с ним ты или нет.

Интересно, что в полной версии слов Нетребко звучало, что неприемлемо не только осуждать свою Родину, а и «заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать свои политические взгляды». Мы, кстати, в целом согласны. Но раз уж наши артисты и деятели принялись столь бурно высказываться сами — теперь и другим, видимо, не отделаться.

НЕВМИНКУЛЬТ


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