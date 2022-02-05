Продолжение темы семьи Тепляковых

Продолжение темы. В защиту семьи Тепляковых и их методов общения со своими детьми и всеми окружающими выступил (и не в первый раз) читатель, полагающий главным достоинством этого семейного клана саму его многочисленность, которая, по мысли этого умника, и есть гарантия будущего русского народа, дети которого должен не получать соответствующее образование, воспитание, навыки и специальности, становясь достойными членами общества и делая страну лучше, а просто приумножаться в числе без конца, края, руля и ветрил, в чём всем, кто ступил на эту стезю и надо всемерно помогать. А любые по этому поводу замечания к помянутой теме есть зловредные вражеские инсинуации, направленные на то, чтобы вымер русский народ.

Понятно тогда, отчего Тепляков на евреев наезжает. Они же, евреи, только об этом и мечтают. Ну, и ещё, о власти над миром, наверное. Подход дебильный, но в определённых кругах распространённый. Отвечаем. Тепляков реализует, сам этого не подозревая, абсолютно классическую схему семейной и личной жизни израильских ультраортодоксов. Максимум детей, минимум воспитания, стеснённые жизненные условия, отсутствие какого либо нормального воспитания, уважения к людям и умения заработать себе на хлеб насущный. Плюс запредельные претензии ко всем, наглость («хуцпа»), агрессивность, игнорирование любых правил и установлений и непрерывные требования новой и новой халявы, в основном от государства.

Где это самое государство возьмёт всё то, чего от него требует непрерывно растущее в геометрической прогрессии и понаторевшее в выбивании себе ништяков ультраортодоксальное еврейское население, этих людей не волнует, никогда не волновало и волновать не будет. Плюс, учитывая, что их много и становится всё больше, они крайне агрессивно всех окружающих достают, требуя от них, чтоб те жили исключительно по их правилам и плясали под их дудку. Как Тепляков в случае с Психфаком МГУ и делает. Так что все прочие — нормальные жители страны искренне желают им провалиться сквозь землю. Что до того, вымрут они или нет — это явно для Израиля и еврейского народа не проблема. Оставшиеся здоровее будут.

Добавим к этому, что эта категория людей, как правило, не работает, в армии не служит и живёт исключительно на пособия. Точь в точь Тепляков, который среди них ничем бы не выделялся и вписался бы в эту среду со своей внешностью идеально. Благо, там много таких, как он, карманных философов, гениев одной отдельно взятой темы и трепачей-теоретиков. Поколениями так живут. Причём, что интересно, в основном именно в Израиле, где есть государство, которое можно доить. Во всём прочем мире им работать приходится — никто не кормит на халяву. Так что в основном евреи стараются так не жить. Любой ценой выбраться из нищеты. Вкалывать ради детей и о них заботиться. Воспитывать их и давать им специальность и образование. Вот достойная цель — и далеко не только для евреев.

Строить нужно не страну, набитую голодными неухоженными и невоспитанными ордами поверхностно начитанных болтунов, толку от которых ноль без палочки, халявщиков, считающих себя гениями, а нормальное государство, населённое нормальными людьми с нормальным уровнем жизни. Всё остальное — от лукавого. Демагогия сторонников той точки зрения, что народа должно быть просто много, а всё прочее, включая то, какого качества у него жизнь и что все эти люди собой представляют, неважно, есть не предмет для высокоумных дискуссий, а повод дать п-здоболу в морду. А то получится из страны что-то, напоминаюшее бразильские фавелы, нью-йоркский Гарлем или иерусалимский Меа-Шеарим, где народу до хрена и каждый второй — Тепляков. Упаси Г-дь так жить.