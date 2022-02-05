Тут Россию Псаки (есть в США такая не очень умная дама) обвинила в использовании химического оружия и захвате чужих стран, имея в виду нагнетание США истерики вокруг Украины и подготовку общественного мнения к той провокации с применением химического оружия, которую сейчас НАТО на Донбассе готовит, как не раз готовило в Сирии. Военные наши об этом уже давно предупреждали. Сценарий типовой — на большее там мозгов и фантазии не хватает. Тем более у Псаки. Дура-дурой, но исключительно говорливая. Как, впрочем, и Блинкен с Прайсом, Нуланд и прочей сволочью из американского Госдепа и всех прочих американских ведомств. Приучили за 30 лет эту шантрапу нести свою ахинею невозбранно. Толпа непуганных идиотов, которых давно пора расшугать по их пещерам.

Спрашивают журналисты: что с этим всем и конкретно с Псаки делать? А что с ней делать, с овцой рыжей? Пороть надо было в детстве, долго и тщательно. А теперь поздно. Выросла девочка. Язык как помело, не рот, а ведро помойное и, главное, не одна же она такая. Там, в организациях и ведомствах, которые с окружающим миром общаются, все такие, хоть у американцев, хоть у англичан, хоть в континентальной Европе. И СМИ у них ровно такие же. И все их социальные сети, а также прочие информационные ресурсы, которые дружно и слаженно занимаются агитацией, дезинформацией, пропагандой и ничем другим. Так что, ждать от них правды по какому угодно поводу, всё равно, что надеяться получить гастрономическое удовольствие, хлебая из свиного корыта.

Что до нас и обвинений в наш адрес… Ну да. Как всем известно — это мы уничтожили сотни тысяч мирных жителей Германии и Японии ковровыми бомбардировками во Вторую Мировую войну. Это мы скинули атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Это мы использовали дефолианты и напалм во Вьетнаме. Это мы разнесли вдребезги Югославию, Ирак и Ливию, 20 лет без толку елозили войсками по Афганистану и подготовили «арабскую весну». Это именно мы подкармливали, тренировали, вооружали, снабжали и поддерживали радикальную исламистскую сволочь всех типов и видов, которая в итоге стала «Аль-Каидой», «Исламским государством» и всеми их нынешними клонами, в том числе в Закавказье, Казахстане и Средней Азии.

Это Россия превратила Восточную Европу, Прибалтику, Украину, Молдавию и Грузию в то, чем они сейчас являются — плацдармы надвигающейся большой европейской войны, без малейших шансов в ней уцелеть и без какого бы то ни было будущего. Мы возродили там нацизм, насадили и свергали правительства, устраивали перевороты, развалили их экономику, уничтожили инфраструктуру и включили механизм необратимой депопуляции. Всё это мы. Не американцы и их чёртовы коалиции, а Россия. Точно. Как это мы только об этом забыли?! Что до идей, насчёт химического оружия… Нацисты его во Вторую Мировую войну применить на фронте побоялись. Им было ясно, что после этого их уничтожат — всех, начиная с начальства. Хотелось бы, чтобы все, кто сейчас в США и НАТО готовятся применить его на Украине, свалив на нас, знали, что их найдут где угодно и сотрут с лица земли. Кстати, Псаки это тоже касается.