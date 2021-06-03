Темы для Гоголя

Чертовски жаль, что нет пока в современной русской литературе нового Гоголя. Как бы Николай Васильевич развлекался, описывая нынешние типажи, многие из которых проросли из самых, что ни на есть его времён! Какие он писал бы повести и пьесы о временах наших! Тут тебе и «Ревизор», и «Мёртвые души»… Причем в новейших человеческих породах разобрался бы Гоголь наверняка. Ему только насчёт гаджетов чуть-чуть подсказать, и получили бы своё и блогеры, и тик-токеры, и инстаграммщицы, и рэперы, не говоря уже о типажах, куда более ему привычных.

В самом деле, губернатор, он и есть губернатор. Ну, городничих больше нет, а мэры тогда кто? Генералов полно, и кое-кто чистой воды Скалозубы, только форма другая. А полицмейстеры с жандармерией? Ну, да, ведомств много больше, чем было при нём. Но тем интереснее было бы ему писать! Что до типажей базовых… Либералы-западники, которым у себя всё плохо и все плохи, но почему-то они в стране упорно живут, ругая её день-деньской на все корки. Старосветские помещики. Консерваторы-охранители, и некоторые из них даже как бы монархисты. И это далеко не всё!

Чиновники всех видов, типов и разрядов. Придворные — хотя так и не называемые, но являющиеся именно ими. Вельможи и магнаты (то же самое). Дамы и девицы полусвета, то ли приятные во всех отношениях, то ли облегчённой социальной ответственности. Купцы и мещане — и ещё какие мещане! Кавказские, поволжские и прочие князья из национальных республик и прочих автономий. Маниловы, Ноздрёвы, Плюшкины, Коробочки… А какие колоритные аферисты! Хлестаков по сравнению с нынешними — ангел Б-жий.

Евреи и священники, казаки и инородцы, бюрократы и казнокрады, девушки на выданье из хороших семей и матроны, крепкой рукой управляющие хозяйством, мужьями, а зачастую и их, мужей, подчинёнными… Вся обойма. Даже, скорее, в расширенном варианте. Как-никак, 200 лет прошло. Увеличилось видовое разнообразие российского народонаселения, хотя по-прежнему редкий Зеленский долетит до середины Днепра. И уж что бы Гоголю точно понравилось, так это обилие итальянских ресторанов. Любил он эту кухню, не меньше родной.

Впрочем, коли не оскудела талантами русская земля, будут ещё в стране и новые Гоголи, и Салтыковы-Щедрины, и Зощенко, и Ильфы с Петровыми. Не может их не быть. Не пропадать же фактуре! Ядовиты наши бытописатели и зорки на подробности, остры на язык и во все эпохи умудрялись творить. И в спокойные, и в тревожные, и в очень плохие, и просто в нервные, вроде нынешней. Страна такая. Так что, несмотря ни на какие ЕГЭ и прочие реформы, русская литература неискоренима и дух её неистребим. Виват, Россия!