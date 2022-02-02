Вандализм на православном кладбище

В Департаменте полиции Алматинской области по факту вандализма на православном кладбище открыли уголовное производство. В Уштобе местные жители при посещении кладбища обнаружили разбитые и разбросанные надгробные таблички, разломанные железные кресты и оградки. В полиции заверили, что заявление граждан: «найти и наказать виновных», приняли и зарегистрировали.

Между тем, случившееся имеет давние корни, причём не только в Казахстане, но и в других бывших советских республиках Центральной Азии, включая Туркменистан. Волна погромов на тамошних кладбищах прокатилась в самом конце 90-х и закончилась с разгромом местных «ваххабистов» в середине нулевых. Причём громили не только и не столько христианские кладбища, но все, где были установлены памятники с изображением лиц или с какими-то надписями. Первыми попадали под удар христианские символы, но потом и все остальные.

Погромам подвергались и святые места, куда приезжали для поклонения местным святым, к их могилам, или к другим объектам. Например, на юго-западе Туркменистана есть природное образование — каменный фаллос, куда приезжали бездетные женщины и совершали там обряды, призванные способствовать деторождению. В том же месте есть ряд захоронений святых, причём к ним приезжают даже из Ирана. Там же растёт «святая» арча, к веткам которой повязывают разноцветные ленточки — эта традиция широко распространена на всём Востоке.

Эти места разорялись, объекты поклонения уничтожались, не трогали только сами могилы, но все атрибуты культов стирались. Чисто салафитский террор. В народе эти группы назвались «ваххабисты», через «с». Приезжали они в удалённые места, где для местного населения являлись чужими, то есть это были своего рода «инспекции» и карательные набеги. Кстати, упомянутый выше каменный фаллос местным жителям удалось отбить и сохранить.

По своему происхождению «ваххабисты» были разными. Вдоль протяжённых трасс в основном они «кучковались» при транспортной инфраструктуре, ремонтных мастерских для фур, местах отдыха дальнобойщиков (типичная схема для Афганистана, Синая, Северной Африки, Средней Азии и Северного Кавказа). На крайнем юго-западе Туркменистана всё шло из Ирана, включая литературу, аудио— и видеозаписи на кассетах и дисках, а также наркотики на продажу. Туда же, в Иран, забирались на обучение дети и подростки, направлялись на лечение больные…

С тех времён в архивах специалистов сохранилось фото с надписью на одном тамошнем доме: «Ваххабист туркмен доган». В вольном переводе это означает: «ваххабист туркмену друг». Причём надпись была сделана на кириллице, хотя к тому времени лет десять молодёжь республики училась на латинице. Значит, писал взрослый человек, помнивший кириллицу, и это было не делом рук хулиганящих подростков, которые кириллицы уже не знали.

Прижимать «ваххабистов» начали после боя в Ашхабаде в 2008 году. Два боевика почти трое суток отбивались от туркменского спецназа. Взяли их только после расстрела здания, где они засели, артиллерийским огнём. В их телефонах были обнаружены номера абонентов из Ирана и Афганистана и последние звонки на эти телефоны были оттуда и туда…