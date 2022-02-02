Истерика вокруг грядущего захвата Россией Украины, вне зависимости от того, раздувают её местные власти или их оппоненты, американцы с англичанами или континентальные европейцы достала до крайности. Хочется, чтобы это уже чем-нибудь и в самом деле закончилось. При этом грозящие нам санкции не пугают, а злят ещё больше. Не будет запущен “Северный поток — 2″? Да и чёрт с ним. «Газпром» свои расходы и так уже окупил сторицей, спасибо «гениальным» решениям Еврокомиссии о правилах регулирования рынка природного газа, которые раскачали его, подняв цены до небес. Европа перестанет покупать у России газ? Так всё равно, оказывается, больше не у кого. Всё у всех в Азию уходит.

Война будет? Один вопрос: с кем. Только от будущего театра (или театров) военных действий зависит, какую стратегию применит Россия против своих противников и чем это для них закончится. Поскольку к тому, чем это закончится для нас самих, население относится философски. Войны в России никто, может, и не хочет, но если она начнётся — неважно, с кем, её будут выигрывать, причём любой ценой. Не понимать это можно. Можно в это не верить — европейцы так давным давно не воюют. Да и американцы не воюют — видно было по Афганистану. Но наши-то настроены именно на такую войну. Тем более, что Украина справедливо воспринимается как часть единой с Россией страны, так что любые попытки вклиниваться между нами с какими угодно советами и нотациями, бесят до крайности.

Конечно, руководство у неё тошнотворное. Ни в п-зду, ни в Красную армию её руководство. Тот же Зеленский, хоть и называется президентом — такая истеричка, путающаяся в собственных капризах и интригах… С Байденом он ругается, с Путиным встречаться готов, но не в Москве и не в Сочи, «Минские соглашения» выполнять не будет и никакой «Нормандский формат» его к этому не принудит… Пожалуй, лучшая гарантия того, что Россия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не собирается заниматься всерьёз Украиной — то плачевное состояние, в котором пребывает её экономика, инфраструктура, население и начальство. Разбираться с украинскими проблемами Москве до такой степени недосуг… Единственно, совершенно непонятно, что теперь делать со всеобщим ожиданием войны. Ружьё заряжено, на стене висит… Не выстрелило бы?