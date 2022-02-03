Потрясающая история о «случайном уничтожении» сверхсекретного отчёта чешских спецслужб, посвящённого взрывам на складах вооружений в 2014 году (!), которые совершили, естественно, легендарные агенты ГРУ Петров и Боширов, которых весь мир знает по именам, фамилиям и в лицо, а они что угодно с кем угодно где хотят делают, подготовленного для президента Земана, достойна пера разве что Ярослава Гашека или Карела Чапека. С их литературным и сатирическим талантом она бы украсила мировую литературу, заняв достойное место в ряду классики детективного жанра. А так… Измельчали нынче писатели. Такие сюжеты упускают! Ну, может быть время пройдёт, хотя бы фильм по ней снимут. Не пропадать же добру.

Тихая провинциальная Чехия, руководство спецслужб и часть политиков которой внезапно решили встроиться в идиотскую антироссийскую кампанию Соединённых Штатов и Великобритании, найдя своих собственных «террористов из ГРУ», которыми, по недостатку их фантазии, была названа та же самая пара мужичков, которых до этого англичане обвинили в покушении на жизнь изменника Скрипаля (его по легенде травили боевым химическим веществом, но он неведомо как спасся), в результате вляпалась в чудовищные неприятности, став вместе с США одним из двух враждебных государств, которым этот статус был официально присвоен российскими властями. А теперь что?! В итоге получилась одна сплошная неприятность.

Статус этот ни чешской экономике, ни чешской дипломатии подмогой точно не будет, ссора с Москвой для Праги несёт существенные риски и убытки, а компенсации ждать неоткуда. Во всяком случае, от американцев её не видать — им не до чехов. Экономика и так просела, коронавирус душит туризм, а надо соответствовать изначально заданным параметрам конфликта, притом, что отношения с Россией просели до нуля, так она ещё и отвечать начала — не только и не столько Чехии. С Москвой теперь совершенно непонятно, что делать Вашингтону и Брюсселю — куда Праге в это толковище лезть?! До того всё с этими взрывами неудачно вышло… Причём понятно, что были же и другие, куда более близкие к реальности версии, так нет — решили подшестерить у американцев и вписаться в общий поток. Ну, вписались…

Как теперь из этого выпутываться? Ну, для начала сверхсекретный отчёт президенту испарился. «Случайно уничтожили»? Ага-ага. Так у пунктуальных, дисциплинированных, скрупулёзных чехов с секретными бумагами на высшем уровне всегда и бывает. Интересно, почему на свет Б-жий не появилась другая версия, в стиле «Лимонадного Джо», насчёт ночного рейда на канцелярию чешского президента двух таинственных незнакомцев в масках, которые похитили отчёт и, отстреливаясь, улетели на реактивной метле, растворившись под прикрытием прикрывавшего их отступление Голема, творения великого Бен-Бецалеля, в лучах поднимающегося с востока рассветного солнца? Ещё раз свалить всё на Петрова и Боширова, приплетя средневековую мистику в стиле Франца Кафки — какая была бы тема!

Впрочем, проехали. Не использовали чешские чиновники и политики ни одной из уникальных возможностей, которые у них были. И даже в смерти Яна Гуса не смогли Путина, Петрова и Боширова толком обвинить. А ведь напрашивалось! И, напоследок, что же всё-таки было в том несчастном отчёте такого, что его проще оказалось «случайно» уничтожить, чем предать гласности, хотя бы на уровне чешского президента? Какая чушь, позорящая страну? Какие явные доказательства того, что нет у Чехии никакого суверенитета и она сейчас просто не слишком ценный инструмент в руках мелких американских чиновников? Что особенно обидно на фоне соседней Венгрии, которая с Россией не ссорится и вполне процветает. Так чехам на фоне мадьяр дураками выглядеть неохота…