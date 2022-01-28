Подводные лодки для сдерживания России

От имени Конгресса Соединённых Штатов прозвучал призыв выделить для сдерживания России подводные лодки. Правда, тут вопрос в том, что сенатор Блюменталь и конгрессмен Кортни, которые эту ахинею несли, имеют на территории своих избирательных округов много чего, связанного с производством субмарин, так что им насчёт острой необходимости производства именно подлодок противостоящих «агрессивной России» только и было высказываться. Особенно на мероприятии, устроенном самим производителем подлодок. Значит, схема такая. Если мероприятие проводит «Баскин-Робинс», то Америка будет нас сдерживать мороженым. Если «Дисней» — мультиками. Если «Мак-Дональдс» — гамбургерами. Ну, а если «Плейбой»…

В последнем случае отечественные военные, особенно солдаты-срочники и молодые неженатые офицеры будут не против. Да что там, и у немолодых, но разведённых армейцев и старых холостяков вряд ли найдутся силы отказать. Пускай сдерживают. Значит, сколько им надо на нашу границу с Украиной своих девиц прислать для отвлечения от будущей агрессии, под которую уже и дата назначена, личного состава от лица «Плейбоя»? Если, конечно, по-честному. Никаких штучек с трансгендерами, геями, дамами пенсионного возраста по квоте профсоюза и прочим американским мухлежом! Принимать поштучно и с госприёмкой, только натуралок, соответствующих отечественным кондициям, по ГОСТУ. Без ссылок на ТУ.

Единственная уступка толерантности — раса, цвет кожи, глаз и волос неважен. Мы с советских времён интернационалисты. И если по американским заявлениям у нас там стоит группировка в 100 тысяч человек, которая в любой момент может вырасти вдвое… Операция по транспортировке нейтрализационного контингента такого рода, конечно, бюджету Пентагона влетит в копеечку, тем более, одеть их всех нужно будет по погоде, утеплив хотя бы на первое время, но в итоге это выйдет куда дешевле, чем пытаться «сдерживать» нас подлодками и прочей американской ВПКшной хренью. Тем более, подводная лодка в степях Украины… Со смеху можно помереть. Хоть бы они там наши анекдоты и байки из народного фольклора штудировали, что ли, до того, как предложения дурацкие делать? Да куда там. Слуги народа, они и в Америке слуги. Не лечатся.