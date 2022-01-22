{ 22 января 2022 }

Одна жизнь

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  

«Одна жизнь»

Уже восьмой раз в Москве пройдет Международная Неделя Памяти жертв Холокоста. Среди наиболее значимых событий премьера нового фильма «Одна жизнь» известных документалистов Дарьи Виолиной и Сергея Павловского,  автором идеи которого стала продюсер Ева Печатникова.

Фильм ещё не вышел на экраны, но уже завоевал Приз кинофестиваля о правах человека «СТАЛКЕР» и в рамках Недели Памяти будет представлен трижды.

Зрители смогут увидеть его и принять участие в обсуждении 23 января в 18:00 в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где в эти дни проходит Международный фестиваль фильмов о преступлениях против человечества.

Подробности на сайте фестиваля.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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