Вампирский Петербург: «Карамора» вышла на свет

Начало XX века. Россию лихорадит. Большевики, анархисты, эсеры — множество сил сплелось единым клубком в борьбе за власть в попытках свергнуть царя. Среди прочих выделяется лидер террористической ячейки Карамора, волею судеб познавший потустороннюю природу власти — и от того еще больше стремящийся ее уничтожить.

Так, без спойлеров, начинается новый сериал Данилы Козловского, и мы приятно удивлены. Снято все неожиданно качественно, смотрится бодро, сюжет несется горящим бронепоездом, пусть местами и ловишь легкое дежавю. Быть может, дело в Петербурге — издали несложно спутать с «Шерлоком в России», «Воскресенским» или тем же «Дуэлянтом». Но из песни слов не выкинешь, и условные Мытищи в кадре смотрелись бы странновато.

Неплохо все и в остальном. Визуал выделяется богатством: костюмы, декорации, спецэффекты — крови будет много, и титаническую гримерскую работу можно только похвалить. Филипп Янковский стал подлинным украшением сериала, и остальные актерские работы на высоте. На удивление это не «фильм про Данилу» — Козловского ожидаемо много, однако он несколько теряется на общем фоне, и пока картина выходит более цельной и противоречивой, чем можно было ожидать. Но, но, но…

Но одна только ложка дегтя портит бочку крови — то самое противоречние, не дающее нам покоя. При поддержке Правительства Москвы, за очень много денег Данила снимает кино, где власть в России — сплошь упыри и бесы, которых надо извести на благо рабочего люда. Фигура царя-кровососа ожидаемо всколыхнула массы, да и заигрывание с героизацией террористов вряд ли встретит понимание.

Понятно, что и история альтернативная, и все суть вымысел сценаристов, а впереди этот кинокомикс может дать не один сюжетный твист. Но некий осадок по итогу двух серий все же остается. Не превратиться бы к концу сезона Караморе в Кара-Мурзу.