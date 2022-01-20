«King’s Man: Начало» — новый король январского проката в России

Как и в случае с главным шпионским фильмом пандемийных времён — «Не время умирать» — премьера приквела известной дилогии неоднократно переносилась — при идеальных раскладах он мог бы выйти ещё 15 ноября 2019 года и сорвать банк. Но снять и смонтировать не успели, в итоге попав в замкнутый круг коронавирусных ограничений.

И всё же прокатчики не прогадали — во всяком случае, в России. Результат — 165,9 млн рублей за выходные. Попахивает целой вселенной, события в которой в дальнейшем могут развиваться параллельно в разных фильмах — как это в какой-то момент было с «Людьми Х». Тем более, что Kingsman — тоже серия комиксов, причём от той же Marvel. Но всё же относительно молодая и не столь насыщенная, так что в какой-то момент идеи из первоисточника могут иссякнуть. Хочется верить, что авторы почувствуют, что запахло гнилыми помидорами, и успеют вовремя остановиться.

На втором месте по сборам неожиданно расположился фильм «Крик». Многие называют его ремейком, но в действительности это долгожданное продолжение серии, которое отложили сначала из-за скандала с Харви Вайнштейном, а затем из-за эпидемии. Уже сейчас, за первые выходные, он собрал в мировом прокате $48 млн, и если динамика сохранится, продолжения обязательно будут.

К слову, очень радует, что «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко — до сих пор на коне. Заключительный фильм серии в тройке по сборам в уикенд, хотя в прокате уже 3 недели.