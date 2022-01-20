До того журналистов заинтересовала идея Эрдогана, пригласить в Турцию Путина и Зеленского, чтобы выступить посредником между ними и разрешить все противоречия между Киевом и Москвой, притом, что он ещё и сам на Украину съездить собрался… Туда вообще, похоже, сейчас все наладились, кто только собирается из себя строить миротворца, посредника или ещё какую фрю. К примеру, министр иностранных дел Германии в Киев перед визитом в Москву заскочила, американцы и НАТОвцы про Украину волнуются со страшной силой, пресса западная до того всех, включая самих себя, застращала непременным вторжением русских танковых колонн на украинскую территорию, то ли из Белоруссии, то ли из-под Волгограда, что уже в Швеции дети ночами писаются, в ожидании русских бомбёжек…

Вот, теперь Эрдоган включился. Мало было нам Нуланд и Блинкена, Бернса и Борреля, Столтенберга и Байдена — теперь ещё с турками предлагается Украину обсуждать. Один только король Тонга, Тупоу VI, как приличный человек, к нам с этой темой не пристаёт, исключительно своими делами занимается. А ведь тоже мог бы в качестве посредника выступить. Чем он хуже Эрдогана? Но, наверное, нет у него таких претензий на глобальную роль во всём, что в мире происходит. Или, говоря попросту, нет стремления быть в каждой бочке затычкой. А у Эрдогана оно есть. И Украина у него свербит не по-детски. И то понятно. Добрая половина её ещё каких-то 400 лет назад была Турцией (вторая — Польшей). И что-то так давно турки её с Россией не обсуждали…

На самом деле, разборки с Москвой и Санкт-Петербургом насчёт Украины у Турции длились несколько веков — практически при всех Романовых. Начиная с Петра I и Екатерины II они приобрели особенно плодотворный характер и хотя, казалось, в Крымскую войну окончательно завершились (в Крыму воевало 236 тысяч турок, 45,3 тысячи из которых осталось там навсегда), Эрдогана на Украину тянет, как магнитом, как и в Закавказье, Казахстан и Среднюю Азию, а также в тюркские регионы России. Пересмотр итогов истории вообще тема для Турции плодотворная, а то от неё и её экспансионистских планов мало что к нашему времени уцелело. С точки зрения турецкого президента и его окружения, распад СССР даёт ему такой шанс. Как, впрочем, и потенциальный распад России, о котором в Турции тоже много думают и говорят.

Тут ведь, дело какое? Только руку в процесс запусти, а там мало ли, как выйдет и что кому в итоге достанется. С турецкой точки зрения — железная логика. С нашей… Вообще-то говоря, совершенно непонятно, о чём и зачем Путину говорить с Зеленским — и не только в Турции. Хочет и может, пускай выполняет «Минские соглашения» и не нарывается ни на какие приключения — ни на большие, ни на маленькие. Нет — не надо. Всё давно сказано. А что истерика в мире насчёт грядущего вторжения России на Украину дошла до такого уровня, как она дошла, так это не российская инициатива. Тут только ездить начни… Тогда уж надо со всеми, у кого Россия столетия назад её отвоевала, что-то начать обсуждать. А не только с Эрдоганом, у которого, похоже, провал во времени лет на 300-350 назад.

Там тогда и Польша будет, и все страны бывшей Австро-Венгрии, и, вспоминая Полтаву, Швеция, и непременно Германия, которая Украину две Мировые войны подряд оккупировала, и Франция с Англией и Италией, вспоминая Крымскую войну и Антанту, и Соединённые Штаты, которые украинским начальством вовсю распоряжаются… Про Канаду — прибежище бандеровцев, и не говорим. Не много ли решальщиков выходит? И не пойдут ли они все туда, куда пойдут, согласно доброй старой русской традиции обозначать направление движения короткими словами из трёх-пяти букв? Больше, как правило, никому до сих пор не требовалось. Главное, чтобы шли в один конец и обратно не возвращались. Президента Эрдогана это в полной мере касается.