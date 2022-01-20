На кастинг сериала по Гарри Поттеру ждут только фантастических тварей

Прошли те славные времена, когда в фильмах были сплошь и рядом геи да лесбиянки. Сейчас, в эпоху метатолерантности 3.0, кинопрокат подчиняется небинарным и трансформерам трансгендерам. В лучшем случае — определившимся с полом азиатам и темнокожим. Такие вот условия кастинга для нового сериала во вселенной Гарри Поттера.

Может, это всё хайп и ловушка для СМИ. Но, зная нравы, скорее всего просто крайняя степень идиотизма с поправкой на повесточку. Джеймса Поттера, отца Гарри, по понятным причинам гомосексуалистом не сделать, а вот негром — вполне. Или кем угодно ещё, лишь бы не белым. Ведь внешние несоответствия всегда можно исправить заклинаниями. С матерью всё под стать — её сыграет гендерно-некомформная транс-женщина, так что появление на свет главного героя без магических сил точно не обошлось.

Сириусу Блэку повезло ещё меньше — в книге у него указана только раса, так что куда заведёт создателей проекта их больная фантазия, и подумать страшно.

И всё же очень хочется верить, что это провокация в адрес нетолерантной Джоан Роулинг. Знала бы она, до чего дойдёт — обязательно прописала бы и внешность, и пол, и ориентацию всех персонажей вплоть до Клювокрыла. Теперь же мама Гарри Поттера, скорее всего, отправится в суд и тем самым навлечёт на себя ещё больше негатива, а скандальному сериалу даст настоящий хайповый фонтан.

И пока фанаты призывают на столь светлые головы полную авадакедавру, у нас назрел последний, наверное, вопрос — как создатели сумели угадать желания публики, которая даже с содержимым своих штанов определиться не может?