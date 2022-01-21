Новый год начнется с Воланда

Речь о годе следующем — премьера нового фильма по «Мастеру и Маргарите» запланирована на 1 января 2023-го. Картина Михаила Локшина с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и совершенно демоническим Августом Дилем прочно нацелена на толстую новогоднюю кассу — с бюджетом 800 млн рублей это вполне ожидаемо и понятно.

Если Минкульт все же начнет понемногу вмешиваться в прокатную политику, распределять окна в соответствии с национальными интересами нашей страны, а не чужой — у «Воланда» есть все шансы отбить кассу.

Если не случатся очередные «Елки», конечно. Впрочем, Новый год — время, когда еще и не такие чудеса случаются…