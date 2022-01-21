Подготовка к агрессии

Являются ли фотографии встречи с украинским министром иностранных дел Кулебой, выложенные в сеть американским госсекретарём Блинкеном, на которых они стоят и что-то обсуждают на фоне огромных карт Украины, где к ней прирезана и немалая часть России, и отдельные регионы Польши и Румынии, символом и свидетельством благословения, данного Киеву высоким начальством из Вашингтона на присоединение всех этих территорий к Незалежной, для чего туда перебрасываются военные инструкторы и вооружения — и из самих Соединённых Штатов и из других стран, к примеру той же Прибалтики? По всему выходит — да. Так что шумовой фон на тему российского вторжения на Украину, которое вот-вот начнётся, призван не столько спасти её от злочинной москальской влады, сколько замаскировать её собственную подготовку к агрессии.

Начнётся всё, понятно, с Крыма и Донбасса. Или с Донбасса и Крыма — в каком порядке, не будем даже гадать, оно того не стоит. Чем должно закончиться, изображено на украинских картах, которыми Кулеба то ли Блинкену хвастался, то ли их с ним согласовывал. Притом, что ряд украинских политологов ещё много чего российского считает украинским — и в Поволжье, и на юге и в центральной части России, а дай им волю, так они её всю присоединят — кроме того, что заберут Турция (на тюркские регионы нашей страны у той своя карта есть) и Япония (Курилы только начало). И тут так интересно становится… Война карт началась, что ли? Не пора ли и нам в ней активно поучаствовать, подбодрить соседей? А то они явно заскучали, развлекаясь, пока дело до настоящей драки не дошло, дележом шкуры неубитого медведя. И нам-таки есть, чем им пошебуршить в запазухе…

Те же Соединённые Штаты… Карта того, чьё там всё изначально было и если так дальше пойдёт, ещё будет, невероятно показательна. Аляска, Калифорния и Гавайи наши, Луизиана — французская, весь юг, от Калифорнии до Техаса — мексиканский, Флорида и Пуэрто-Рико — испанские… Правда Куба и Филиппины уже не принадлежат США — сами справились. Что до изначальных 13 штатов, они колониями Великобритании были? Ну, так и дальше пускай ими остаются. Зря Россия и Франция им против англичан когда-то помогли. Турция… Ах, какие карты по ней можно составить! Где будет и её северо-восток, который с 1878 по 1917 год был частью Российской империи, и как её делить надо было, причём не по соглашению Сайкса-Пико, а по изначальному договору, где и Россия фигурировала… Там ей много что доставалось.

Япония… Южные Курилы им надо? А на карту предполагаемых зон оккупации, где под СССР и остров Хоккайдо уходил, и пять северных префектур острова Хонсю, японские политики и пресса случайно ориентироваться не хотят? Зря. Им тогда очень нынешние границы Японии бы понравились и они бы за счастье считали, если бы Россия их соблюдала. И так много разных карт мира (точнее — передела мира) можно, исходя из украинского ноу-хау нарисовать… Да что там! Их, карты эти, несомненно, рисовать стоит. Компьютерные игры стоит под них запускать. Фильмы снимать. Рисовать комиксы и писать книги в жанре альтернативной истории. Помимо прочего, хороший был бы бизнес. А то конец истории, конец истории… Войну цивилизаций им по всей морде не надо? Давно пора! Что у нас, хороших картографов, программистов, художников и писателей мало, что ли? Не меньше, чем блестящих военных!