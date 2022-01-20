Б-г троицу любит…

Разговоры о том, что кто-то сочтёт что-то в отношениях России и Украины неприемлемым и ка-ак по России врежет, раздражают, но не более того. Собака лает, караван идёт. В конце концов, давно понятно, что Америке с её точки зрения можно всё, её ближайшим союзникам кое-что, союзникам помельче и просто партнёрам — если только они свои хотелки с официальным Вашингтоном согласовали и их желания укладываются в общую линию, которую Соединённые Штаты проводят в отношении противников этих стран, а всем остальным, особенно Китаю и России, нельзя ничего. С большой буквы «Н». Ну, или почти ничего. Про что нам будут постоянно напоминать с разной степенью назойливости, напоминающей нотации и выволочки глупой и злой тёщи, которые делаются не в меру терпеливому зятю.

Проводя дальше эту аналогию, зять в конечном итоге может взорваться и послать тёщу подальше, особенно если та распоряжается на его собственной, либо купленной на его деньги жилплощади, как в случае со всем постсоветским пространством, а тем более с Украиной и происходит. В конце концов, у американцев есть их страна и немаленькая — от Канады до Мексики и от Атлантического океана до Тихого. Мы им не указываем, какие у них должны быть отношения с Мехико и Оттавой? Так какого дьявола они нам мозги выносят, насчёт наших тёрок с Киевом и Тбилиси? Какие ни есть — это дело семейное. Что до привычки нудить, зудеть и трепать России нервы насчёт того, что она должна или не должна там или сям делать, рассчитано это, скорее всего, на то, что та часть нашего населения, которая на Соединённые Штаты ориентируется, пойдёт Путина сносить. Очень сомнительный тезис.

Пойти-то она, может, и была бы не против, так ведь не дойдёт. По дороге её разотрут в порошок, просто исходя из воспоминаний о том, как в 1991 страна распалась и чем это в итоге для её населения обернулось, от финансовых пирамид до кровавой замятни на окраинах и танковой пальбы в центре Москвы. Причём, судя по Казахстану и той же Украине, ничего ещё не закончилось. Что до роли во всём этом тогдашней и теперешней интеллектуальной элиты, моральных авторитетов и прочих благожелательных ко всему хорошему и настроенных бороться против всего плохого людей со светлыми лицами, она до того не вдохновляет… Власть потеряли те, у кого она была (и некоторые из них были изрядные сволочи), но взяли её люди из той же среды, причём сволочи куда большие, а моральные авторитеты к ним тут же в мелкие шестёрки пошли. Ничего себе, общественный прогресс!

Разобравшись с этой стороной дела, выдвинем на рассмотрение другой тезис. Осознаем для себя, что распад страны 30 лет назад отнюдь не был предопределён, в этом мире нет ничего вечного и реальность продемонстрировала, что США и их союзники ничего хорошего на тех территориях, где они закрепились, никому не сделали. Хозяйство там разорено, местное начальство куплено на корню и на него пробу некуда ставить, а страны эти превращены то ли в колонии, то ли в протектораты с самыми прискорбными для их будущего последствиями. И что было толку под Запад ложиться? Россия же, насколько можно видеть, никого к себе не присоединяет, никому внутреннее устройство не навязывает и никого даже особо жить не учит. Безопасность свою обеспечивает, и тем по большому счёту удовлетворяется.

Ну, стиль такой у нынешнего её руководства. Не столько имперский, сколько бюргерский, торговый. Минимальные затраты при максимальной выгоде в главном. Что вполне разумно с учётом ограниченности ресурсов и состояния собственных кадров, которое далеко от былых веков величия страны. Какие уж те кадры есть. И тут сильно напрягает деятельность всех, кто только мог без мыла влезть на постсоветское пространство и в Восточную Европу, от американцев, англичан и канадцев до немцев, шведов и турок, по вооружению и тренировке там местных нацистов и националистов всех мастей, лишь бы только они демонстрировали готовность воевать с Россией и придушивать живущих в этих странах русских и русскоязычных. Что с этим делать, никто не подскажет?

К примеру, можно всех этих людей расценивать как оккупантов и явных врагов, как несомненно расценивали бы американцы ситуацию, когда и если бы наши занялись в Канаде и Мексике подготовкой, тренировками и вооружением отрядов диверсантов, партизан и террористов, которые должны были бы ударить по их территории или отстреливать каждого на их пути, кто по-английски говорит? Сколько бы такие инструктора прожили до момента, когда их начали бы уничтожать? И почему мы этим до сих пор не занимаемся, в том числе на Украине? Она, конечно, не Южный Вьетнам, не Ирак и не Афганистан (пока), но ведь как Б-г свят — пора! Земля должна гореть под ногами у оккупантов. А что Киев — не Сайгон и не Кабул, по его улицам они пока ходят без опаски и вертолёты с крыш западных посольств в паническом бегстве не взлетают, так это дело наживное. Б-г Троицу любит…