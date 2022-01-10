Ужасно грустно смотреть на происходящее.

Внешняя политика — беда России.

Беда России — это постоянное желание «иметь влияние» и «производить впечатление» на каких-то «союзников и партнеров», спасать чужую стабильность, укреплять чужие троны, защищать — вместо своих, русских, — чужие интересы во имя каких-то барабанно-торжественных абстракций «дружбы и сотрудничества», «интернационального долга» и прочей туманно-лживой «большой игры», после чего неизменно оказывается, что нас попросили на выход, денег и жизней мы потратили изрядно, не получили взамен ничего, а там, где мы действовали, нас ненавидят.

То Петр Третий неровно дышит к Фридриху Великому, то Суворов героически воюет в Альпах неизвестно зачем и для кого, то Александр Первый возвышенно заботится о благе посленаполеоновской Франции и автономной Польши, то Николай Первый бросает армию на помощь злейшим врагам в Австро-Венгрию, то Александр Второй сжигает ресурсы во имя болгар, выступивших против нас в двух мировых войнах, то сама Российская империя кончает самоубийством из-за ненужной Сербии, то Временное правительство убивает себя об стену ради верности Антанте, ну а большевики — там и перечислять места не хватит, сколько было потрачено сил на каких-то бессмысленных «товарищей» от Афганистана до Анголы.

Если что-то и образовывалось полезное от этой политики, то только случайно, как в 1940 году, когда провалилась коммунистическая Финляндия, и ровно поэтому Выборг и Карелия остались нашими (впрочем, за мнимую «национальную» Карелию упорно держатся до сих пор, а какой там процент карелов?)

Вот и после Советского Союза продолжилось все то же самое. Защитили Абхазию от Грузии. А русским в Абхазии — чем можно владеть?

Вложили уйму денег в Белоруссию. А где объединение?

Бесконечно «укрепляли» Таджикистан и Ко. Получили этническое замещение у себя дома.

Дружили с Азербайджаном — он безнаказанно развязал войну у нас под носом. Дружили с Арменией — никак не повлияли на приход к власти враждебного жулика и авантюриста.

И то единственное, что за эти тридцать лет Россия действительно выиграла, что она получила не в жанре пустых улыбок, а — зримо и материально, — случилось сами знаете где и сами знаете когда, и случилось как раз из-за полного развала «партнерского режима», из-за разрушения всех номенклатурных отношений, обвала и краха всего того, во что до этого исправно вкладывались миллиарды.

И вот опять.

Казахстан — это враждебное нам государство. Это государство, которое много лет избавлялось от русских, любовно кормило свой этнический национализм, и от которого нам не было никакой пользы, один вред.

Но все-таки наступил тот уникальный момент, когда можно было с ним расплатиться. Нанести, что называется, ку де гра. Пожелать жабе и гадюке успехов в желательно бесконечной борьбе друг против друга, взять под охрану все то, что там ценно, и, главное, всех тех, кто нам там не чужие, после чего обменять население, построить границу и с удовольствием наблюдать за тем, как люди, плевавшие в нас тридцать лет, организуют себе праздник непослушания.

Вместо этого Россия будет спасать азиатского сатрапа, помогать ему сохранить совершенно ненужное нам государственное единство его сатрапии, где о правах русских и речи нет, после чего выяснится, что все это сделано бесплатно, и даже не за спасибо, поскольку усмиренная толпа нас ненавидит как оккупантов, да и сам сатрап избавится от спасителей при первой же возможности.

Мы, повторюсь, проходили этим путем уже тысячу раз, от Будапешта до Кабула. И этот путь — всегда в минус.

И можно только надеяться, что на этот раз обойдется мелкими военными частями и мелкими деньгами.

Но какой шанс потерян.

Хорошо, что Лимонов всего этого уже не видит.

Грустно быть империей без титульной нации.

Грустно быть государством-ресурсом, который вечно работает на постороннего дядю, и только изредка — на своих.