Слава Б-гу, есть в мире что-то постоянное! Посольство США на Украине осудило (?!!!) проведение Россией переписи и призывной кампании в Крыму. То же самое сделали представители Евросоюза. Хотелось бы надеяться, что им от этого стало легче — особенно европейцам, которым с нами ещё о поставках газа на зиму договариваться. Впрочем, американцам с их темой стабильных и предсказуемых отношений с Россией, которые им, оказывается, нужны (современные военные технологии, которые Москва разрабатывает и ставит на вооружение — очень хороший аргумент), тоже ещё есть насчёт чего к нам приставать, как банный лист к з-днице. Так что они всё нудят и нудят, выражают никого не интересующую в Москве озабоченность и выражают, и, наверное, не перестанут делать этого никогда.

Ну, в конце концов — ладно. Единая Европа должна же хоть в чём-то быть единой? Может, мы вообще единственный фактор в мире, который этот гадюшник с колёсиками сплачивает. Что нам, жалко, что ли? Тем более, Крым для них всегда был тем близким локтем, который укусить никак не удавалось. Причём с Русским Севером, Дальним Востоком и Камчаткой тоже так было, но в основном у англичан и американцев, а в Приморье ещё и у японцев. А вот Крым — это да! Его и немцы пытались ухватить, аж два раза — в Гражданскую войну и в Великую Отечественную, и французы с турками, итальянцами и англичанами в Крымскую, и Антанта в ту же Гражданскую… Очень хочется людям поставить там военные базы и базы флота. Аж кушать не могут.

С другой стороны, единственное, что во всех этих ритуальных заклинаниях западных политиков и дипломатов раздражает, помимо очередного взрыва животного оптимизма, вызываемого каждым таким заявлением в официальном Киеве, который в очередной раз начинает наглеть и хамить, напрашиваясь на неприятности, как мелкий хулиган, который надеется, что его шпана покрупнее прикроет, так это сам факт демонстрации того, что в отличие от отечественных по их поводу иллюзий, западники народ скучный, глупый и до крайности предсказуемый. Как там у Пуговкина было? “Пробка — подарок из Африки”? — и по шлему колонизаторскому для ясности постучать. Ну, в очередной раз пошлют их наши, кому это по чину положено. Всё исключительно стабильно и предсказуемо. Могут продолжать дальше.