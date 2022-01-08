{ 8 января 2022 }

Imanbek стал героем нового короткометражного ролика The Walkers

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Казахстанский музыкант, которому пророчили статус one-hit-wonder, за короткий временный промежуток доказал, что способен продержаться на сцене куда дольше, чем многие предполагали. Сейчас у него выше 18 миллионов слушателей в месяц на Spotify и стабильно выходящие коллаборации с западными артистами.

Шотландский бренд виски Johnnie Walker представил третий короткометражный фильм в рамках проекта The Walkers. Его история должна вдохновить всех тех, кто боится бросить себе вызов. В перерывах между работой, Imanbek временами занимался музыкой и ремикс, на который не было сделано ни одной ставки стал мировым хитом (речь о ремиксе «Roses»).

Ролик короткий, но срежиссирован довольно эффектно, так что советуем посмотреть.

В рамках проекта Johnnie Walker появится еще несколько короткометражных фильмов, следите за обновлениями канала. Less talking.Keep walking.

Тихое Место


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