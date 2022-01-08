«dawnFM» — новый альбом The Weeknd

Абель Тесфайе, более известный под псевдонимом Weeknd, анонсировал новый альбом под названием «Beauty Behind The Madness». Название альбома он сообщил в своем твиттере и там же выложил обложку будущего диска. Пока что сам артист не подтвердил дату выхода [Читать...]

Казанская группа «Мураками» готовится представить свежую пластинку под названием «Моя». Работа над альбомом началась еще прошлым летом на студии в Киеве. – Мы до сих пор думаем над обложкой, над дизайном нашего нового альбома, – рассказала «Нашему радио» [Читать...]

Электронщик Джимми Тамборелло, известный как Dntel и половина дуэта Postal Service, собирается выпустить новый альбом. Его предыдущая запись – «Aimlessness» – выходила два года назад. Новый альбом называется «Human Voice», он должен выйти 23 сентября 2014 года на [Читать...]

На пресс-конференции после выступления на фестивале «Рок над Волгой», проходившем в Самарской области 8 июня, лидер группы “Чиж & Cо” Сергей «Чиж» Чиграков рассказал, что ему не нравится новый альбом, который коллектив записал, но пока не публиковал. - [Читать...]

Рэпер Канье Уэст, выпустивший альбом «Yeezus» в 2013 году, сообщил, что его новый альбом выйдет в сентябре 2014-го и что первый сингл с него почти полностью готов. В интервью GQ рэпер сравнил новый сингл с коллаборацией с Джей [Читать...]