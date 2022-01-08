{ 8 января 2022 }

«dawnFM» — новый альбом The Weeknd

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

«dawnFM» — новый альбом The Weeknd, который наверняка пройдет мимо вас, если вы ждете продолжения трилогии. Артист впервые за долгое время идет полностью своим путем: в этом альбоме практически нет очевидных хитов, а его звуковая составляющая вообще никак не сочетается с тем, что мы привыкли слышать.

За большую часть треков отвечал Oneohtrix Point Never — потому даже когда Эйбель призывает к танцу, ритм и синтезаторы звучат по особенному. Концепция простая: это радиоэфир, который должен вывести покалеченную душу из темного туннеля на свет. Релиз вдохновлен радиоэфирами «Memento Mori» — их музыкант ведет на Apple Music. А рассказчиками выступают Куинси Джонс и Джим Кэрри.

Тихое Место


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